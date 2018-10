Dit is wat we weten na de persconferentie van het federaal parket Redactie

11 oktober 2018

16u37

Bron: Belga 1 Belgisch Voetbal Het federaal parket gaf in een persconferentie meer uitleg over het onderzoek naar fraude en matchfixing in het Belgische voetbal. Het onderzoek van het federaal parket bestaat uit drie luiken. Een overzicht.

Bij het onderzoek van het federaal parket naar fraude en corruptie in het Belgisch voetbal zijn in België 29 personen opgepakt. 22 van hen zullen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. In het buitenland werden 4 personen opgepakt, tegen twee van hen is een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Speurders namen in binnen- en buitenland 3,7 miljoen in beslag, alsook verpakkingen van luxehorloges voor een waarde van 8 miljoen euro. Daarnaast werden ook luxehorloges, juwelen en cash geld in beslag genomen.

Luik 1: V erdoken commissielonen voor Dejan Veljkovic

Het onderzoek van het federaal parket bestaat dus uit drie luiken. Het eerste draait rond spelersmakelaar Dejan Veljkovic, die samen met verschillende voetbalclubs, waaronder Sporting Lokeren, KV Mechelen, Standard Luik, KRC Genk en Club Brugge constructies zou opgezet hebben om zichzelf verborgen commissielonen voor zijn activiteiten als makelaar uit te betalen en om spelers voor wie hij optreedt, verdoken verloningen en vergoedingen te bezorgen. Veljkovic zou dat gebruikt hebben om geld te kunnen innen en spelers in zijn portefeuille verborgen lonen te bezorgen. Dat zou gebeurd zijn via valse facturen en overeenkomsten met algemene vermeldingen als 'scouting', 'consulting', 'commission fees', 'provisions' en 'extra costs'.

Luik 2: Bayat manipuleerde transfers om eigen vergoedingen te maximaliseren

In het tweede luik nemen de speurders Mogi Bayat in het vizier, die dan weer de transfers van verschillende spelers zou gemanipuleerd hebben om zijn eigen makelaarsvergoedingen te maximaliseren, waarbij de belangen van de spelers en clubs voor wie hij optreedt, benadeeld werden. Daarbij zouden, via medeplichtige spelersmakelaars en rechtspersonen in onder meer Frankrijk, Luxemburg en Engeland, constructies opgezet zijn om die manipulaties verborgen te houden voor de betrokken clubs en spelers.

Ook intussen ex-advocaat Laurent Denis zou hierbij een rol gespeeld hebben. Een groot deel van het geld zou immers via zijn derdenrekening gepasseerd zijn, waarna een deel cash werd afgehaald. Denis zou ook de spelerscontracten en andere documenten opgesteld hebben.

Bayat wordt er daarnaast ook van verdacht dat hij een groot aantal luxehorloges aangekocht heeft maar die frauduleus dedouaneerde om de BTW erop te recupereren. Die luxehorloges werden vaak gebruikt als relatiegeschenk bij zijn makelaarsactiviteiten.

Luik 3: private omkoping in het kader van de redding van KV Mechelen

Het derde luik draait dan weer rond matchfixing tijdens de degradatiestrijd in het voetbalseizoen 2017-2018. Het federaal parket zegt over aanwijzingen te beschikken dat makelaar Dejan Veljkovic, in samenspraak met vier bestuursleden van KV Mechelen, de uitslagen van de wedstrijden Antwerp-Eupen, van de voorlaatste speeldag, en KV Mechelen-Waasland Beveren, van de laatste speeldag, beïnvloed zou hebben, of dat op zijn minst zou geprobeerd hebben. Daarbij lijken afspraken te zijn gemaakt met scheidsrechter Bart Vertenten en diverse bestuursleden van Waasland Beveren. Er zouden ook contacten gelegd zijn met twee sportjournalisten om de quotering van scheidsrechtersprestaties in de krant te beïnvloeden, in het voordeel van Bart Vertenten.

Daarnaast zijn er volgens het federaal parket ook aanwijzingen van ongeoorloofde contacten tussen Dejan Veljkovic en scheidsrechter Sébastien Delferière. het onderzoek betreft onder meer de beïnvloeding van de mogelijke schorsing van een uitgesloten voetbalspeler, in ruil voor bepaalde voordelen.

In dat derde luik werd scheidsrechter Sébastien Delferière in verdenking gesteld voor private corruptie maar onder voorwaarden vrijgelaten. Ook hoofdaandeelhouder Olivier Somers van KV Mechelen en Dirk Huyck, voorzitter van voetbalclub Waasland-Beveren, en Thierry Steemans, financieel directeur van KV Mechelen zijn in verdenking gesteld. Die laatste is ook onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Later vandaag worden nog 18 mensen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het gaat onder meer om Mogi Bayat en spelersmakelaar Karim Mejjati.