Dit is ons elftal van de week: ‘bad boy’ die zichzelf terugvond én liefst drie Rouches ABD

31 augustus 2020

11u54 1 Belgisch voetbal Club Brugge kende een wederopstanding in de topper tegen Genk. ‘t Is dus geen verrassing dat blauw-zwart twee spelers in ons elftal van de week heeft: Badji en Mata kregen een 7. Standard, waar de youngsters het verschil maakten, deed echter nog beter met liefst drie spelers.

‘Bad Boy’ Selemani en Dewaele

Faiz Selemani, die zaterdag precies één jaar bij KV Kortrijk was, is technisch sterk én doelgericht. Dat toonde hij ook tegen Cercle. Het is dan ook opmerkelijk dat de linksbuiten bij zijn eerdere Franse clubs - Niort, Lorient, Tours en Ajaccio - steevast op de... rechtsachter werd geplaatst. Uit die tijd heeft hij wel het etiket ‘bad boy’ overgehouden. Van KV Kortrijk, die op een vierde plek pronken, staat ook Gilles Dewaele in ons elftal van de week. Hij gaf de assist voor het doelpunt van Selemani.



Badji en Mata

“Een geschenk van de natuur”. Zo noemde onze chef voetbal Club Brugge-spits Badji. De Senegalees belichaamde de wederopstanding van blauw-zwart. Net als Mata, die terug naar zijn beste vorm toegroeit.

Morioka en Dessoleil

De Carolo’s staan alleen op kop. 12 op 12 - droomstart. Met Morioka als dé draaischijf op het middenveld en Dessoleil als betrouwbare luitenant.

Lestienne, Raskin én Bodart

De jongelingen maakten het verschil bij Standard. Raskin leverde twee assists af, een sterke Bodart hield de nul. Lestienne lukte dan weer de 0-2.



Xavier Mercier

“We zijn fysiek en mentaal moe, maar voldaan”, zo vertelde Xavier Mercier, uitblinker bij OHL, na de wedstrijd. De Fransman besliste de wedstrijd tegen Waasland-Beveren met een assist en doelpunt.

Arthur Theate

Beloftevolle Belg die een betrouwbare indruk naliet tegen Anderlecht. Sleepte mee een gelijkspel uit de brand.