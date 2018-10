Dit boek voorspelde in 2015 al: "We staan niet ver af van de situatie dat een spelersmakelaar of investeringsfonds zal beslissen wie wanneer mag winnen" Frank Van Laeken

10 oktober 2018

13u36

Bron: £X€£$$ United 4 Belgisch Voetbal Auteur Frank Van Laeken beet zich in 2015 al vast in het geld van het voetbal. In '£X€£$$ United'. Het geld van het voetbal' concludeerde hij toen al : "We staan niet ver af van de situatie dat een spelersmakelaar of investeringsfonds zal beslissen wie wanneer mag winnen". In het boek wijt hij ook een flink hoofdstuk aan Mogi Bayat, Auteur Frank Van Laeken beet zich in 2015 al vast in het geld van het voetbal. In '£X€£$$ United'. Het geld van het voetbal'In het boek wijt hij ook een flink hoofdstuk aan Mogi Bayat, vandaag één van de hoofdrolspelers in het onderzoek naar verdachte financiële verrichtingen in de Jupiler Pro League . We publiceren het hoofdstuk hier integraal:

In Sport/Voetbalmagazine van 8 juli 2015 werd een boekje opengedaan over Mogi Bayat, zowat de meest invloedrijke makelaar in ons land, iemand die vriend aan huis is in Anderlecht, Gent en Kortrijk, maar die niet graag gezien wordt in Brugge en in Luik ten tijde van voorzitter Roland Duchâtelet. ‘Hij werkt voor de clubs en niet voor de spelers’, laat een anonieme concurrent optekenen.

Geld zal nooit de motor zijn voor een transfer. Noch de rem Mogi Bayat

