Disciplinaire soap duurt voort: opnieuw uitstel voor Wesley, Carcela en co na dispuut over oude indicatieve tabel Redactie

12 oktober 2018

20u46

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal De disciplinaire soap rond Wesley Moraes (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard), Eric Ocansey (KAS Eupen) en Loris Brogno (Beerschot-Wilrijk) gaat gewoon vrolijk voort. Het viertal moest zich vandaag verantwoorden voor de Geschillencommissie Hoger Beroep, maar krijgt opnieuw respijt. Dit keer vormt de indicatieve tabel van vorig seizoen een struikelblok.

De vier spelers werden al gestraft voor rode kaarten begin augustus. Ze gingen allemaal in beroep en werden door de Geschillencommissie Hoger Beroep ook vrijgesproken omdat de kersverse indicatieve tabel waarop schorsingen gebaseerd zijn, niet officieel goedgekeurd was door de Pro League. Begin september paste de raad van bestuur van de Pro League daar een mouw aan, waarop de Evocatiecommissie op 27 september besliste om de spelers terug in te leiden bij de Geschillencommissie Hoger Beroep, die weliswaar uit andere leden bestond.

De Evocatiecommissie stond vervolging toe, maar die moest dan wel gebaseerd zijn op de indicatieve tabel van vorig seizoen. En daar wringt het schoentje. De Geschillencommissie Hoger Beroep wil consequent zijn en dus is er ook een bewijs van goedkeuring door de Pro League van die oude indicatieve tabel nodig. Om het Bondsparket de mogelijkheid te geven die bewijzen te vorderen, besliste de Geschillencommissie Hoger Beroep om de debatten nog maar eens uit te stellen naar vrijdag 26 oktober. Wesley en diens raadsmannen Walter Van Steenbrugge en Hannes Dhoop mogen om 12u30 de spits afbijten in het bondsgebouw. Voor elke speler voorziet de KBVB een halfuur. Carcela komt dus in principe om 13u voor, Ocansey om 13u30 en Brogno om 14u.

Enkele tegenpartijen probeerden door het gebrek aan bewijsvoering van het Bondsparket nog de onontvankelijkheid van de strafvordering te pleiten, maar daar ging de Geschillencommissie Hoger Beroep niet op in. Bondsprocureur Marc Rubens vroeg ter zitting overigens de uitspraken van eerste aanleg te bevestigen. Voor Wesley is dat zes speeldagen schorsing en 6.000 euro boete, waarvan de Braziliaanse spits van Club al twee schorsingsdagen uitzat. Voor Carcela is dat twee speeldagen schorsing en 2.000 euro boete, voor Ocansey vier speeldagen schorsing en 4.000 euro boete en voor Brogno twee speeldagen schorsing en 1.000 euro boete.