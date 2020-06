Exclusief voor abonnees Dirk Degraen heeft genoeg van het voetbal: “Al had ik graag een keertje voor Barcelona gewerkt” Kjell Doms

02 juni 2020

06u00 0 Belgisch voetbal Terwijl het voetbalschandaal de voetbalwereld op z’n kop zette, dronk Dirk Degraen (55) whisky uit een theepot op een Indiaas trouwfeest. “Mensen dachten dat ik op de vlucht was.” Eén van de machtigste mannen uit ons voetbal staat nu langs de zijlijn. Voorgoed. “Al had ik graag een keertje voor Barcelona gewerkt.”

Het scheelde vijf jaar geleden vijf stemmen of de ex-makelaar en ex-algemeen directeur van RC Genk zat op de stoel van Pierre François, als CEO van de Pro League. ‘Moet Just Niks’, prijkt er tegenwoordig op zijn T-shirt. Dirk Degraen anno 2020. “Ik heb een fantastisch leven”, glas wijn in de hand turend over zijn prachtige tuin. “Alleen de kick van een stevige onderhandeling mis ik.”

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen