Deze spelers vertrekken, komen of verhuizen in 1A

Redactie

11 juli 2019

18u46 0 Jupiler Pro League Nu geweten is welke 16 ploegen komend seizoen zullen aantreden in 1A kan er ook een transferbalans opgemaakt worden. Deze spelers vertrekken, komen of verhuizen in 1A.

ANDERLECHT



IN

Vincent Kompany: wordt speler-manager bij Anderlecht na een succesvolle periode bij Manchester City

Davy Roef: komt terug na een uitleenbeurt aan Waasland-Beveren

Josué Sá: komt terug na een uitleenbeurt aan de Turkse club Kasimpasa

Aristote Nkaka: ruilt Oostende in voor paars-wit voor 1 miljoen

Alexandru Chipciu: is na een uitleenbeurt aan Sparta Praag weer terug in het Astridpark

Knowledge Musona: is terug in Brussel na een uitleenbeurt aan Lokeren

Mohammed Dauda: komt terug na een uitleenbeurt aan Vitesse

Landry Dimata: komt voor 5 miljoen definitief over van Wolfsburg na een uitleenbeurt

Isaac Thelin: komt terug na een uitleenbeurt aan Bayer Leverkusen

Michel Vlap: komt voor 8 miljoen over van Heerenveen

Samir Nasri: zijn contract bij West Ham was afgelopen. Hij speelde nog samen met Kompany bij City en volgt hem nu naar Anderlecht

Meschack Elia: ruilt het Congolese TP Mazembe voor RSCA

Arsène Zola: volgt Meschack Elia en ruilt dezelfde clubs

Philippe Sandler: Een derde (ex)-City aanwinst voor RSCA. De verdediger wordt gehuurd van de Engelse kampioen

OUT

Ryota Morioka: de Japanner blijft wel in de Jupiler Pro League maar zal volgend seizoen definitief van de Charleroi zijn nadat ze hem dit seizoen nog een tijdje uitleende aan de Carolo’s

Dennis Appiah: gaat naar Nantes

Ognjen Vranjes: het zorgenkind van RSCA wordt uitgeleend aan AEK Athene

Leander Dendoncker: is nu definitief van Wolverhampton na een succesvolle uitleenbeurt vorig seizoen. The Wolves betaalden 13,5 miljoen voor de Belg

Silvère Ganvoula: verkast na een uitleenbeurt definitief naar Duitse tweedeklasser Bochum

Ivan Obradovic: na 4 seizoenen Anderlecht zet hij zijn carrière nu verder bij Legia Warschau

ANTWERP



IN

Júnior Pius: komt voor 1 miljoen over van het Portugese Paços Ferreira

Ritchie De Laet: terug op de Bosuil. Antwerpen neemt hem transfervrij over van Aston Villa

Lior Refaelov: is nu definitief van de rood-witten nadat blauw-zwart hem afgelopen jaar uitleende

Martin Hongla: trekt van het Oekraïnse Karpaty Lviv naar de Bosuil

Sander Coopman: komt over van Oostende

Alexis De Sart: verhuist van Sint-Truiden naar Antwerp en tekent er een contract van 5 seizoenen



OUT

William Owusu: gaat in Dubai spelen bij Ajman

David Simão: gaat naar AEK Athene

Omar Govea: werd gehuurd van Porto, maar zijn optie werd niet gelicht en verhuist naar Zulte Waregem

CERCLE BRUGGE



IN

Giulian Biancone: wordt gehuurd van moederclub Monaco

Loïc Badiashile: wordt gehuurd van moederclub Monaco

Aboubakary Kanté: komt over van het Franse AS Béziers

Merveille Goblet: Cercle pikte hem op nadat hij vorig jaar zonder contract kwam te zitten bij Beveren

Kylian Hazard: is nu definitief een Cerclespeler nu zijn leenbeurt van Chelsea aan Cercle beëindigt is

Idriss Saadi: wordt voor één seizoen gehuurd van Straatsburg

Julien Serrano: wordt door moederclub Monaco uitgeleend



OUT

Serge Gakpé: kon vrij vertrekken naar het Cypriotische Apollon Limassol

Issa Marega: vertrekt naar Châteauroux in de Franse tweede klasse

Xavier Mercier: gaat naar OH Leuven

CHARLEROI



IN

Ryota Morioka: De Japanner blijft wel in de Jupiler Pro League maar zal volgend seizoen definitief van de Carolo’s zijn nadat ze hem dit seizoen nog een tijdje leende van Anderlecht

Victor Osimhen: werd dit jaar al geleend van Wolfsburg maar neemt hem na een goed seizoen definitief over voor 3,5 miljoen



OUT

Javier Martos: verlaat de Zebra’s na 8 seizoenen en gaat op vraag van Piqué bij FC Andorra in de vierde klasse in Spanje spelen

CLUB BRUGGE



IN

Odilon Kossounou: komt voor een kleine 3 miljoen over van het Zweedse Hammarby

Eduard Sobol: wordt gehuurd van Shaktar Donetsk

David Okereke: komt over van de Italiaanse tweedeklasser Spezia voor 8 miljoen

Amadou Sagna: de Senegalees verruilt Cayor Foot in zijn thuisland voor Club

Simon Deli: tekent een contract voor drie seizoenen in Brugge. Voetbalde sinds 2014 bij Slavia Praag

OUT

Wesley: Aston Villa kocht hem voor 25 miljoen euro na een topseizoen. Een recordbedrag.

Saulo Decarli: verlaat Jan Breydel en trekt naar de Duitse tweedeklasser Bochum

Tom De Sutter: was einde contract en trekt naar Knokke in de tweede amateurklasse

Stefano Denswil: trekt voor 7 miljoen naar de Serie A en gaat bij Bologna spelen

Jellert van Landschoot: wordt verhuurd aan NEC Nijmegen. Vorig seizoen speelde hij, ook op huurbasis, bij OH Leuven

Riley McGree: werd door Club gehuurd van Melbourne, maar trekt nu opnieuw naar Australië en gaat naar Adelaide

Benoît Poulain: zat zonder contract bij Club en trekt naar het Turkse Kayserispor

EUPEN



IN

Sulayman Marreh: wisselt de U23 van Watford nu definitief in voor de Oostkantonners na een uitleenbeurt

Andreas Beck: verlaat Bundesligadegradant Stuttgart en trekt naar de Oostkantons

Menno Koch: de Nederlander verhuist van NAC Breda



OUT

Alessio Castro-Montes: gaat naar Gent voor een som van 1,2 miljoen

RC GENK



IN

Carlos Cuesta: verruilt de Colombiaanse topclub Atlético Nacional voor de landskampioen. Genk betaalde zo’n 4 miljoen voor de verdediger

Stephen Odey: trekt van Zürich naar de Cristal Arena voor 3,5 miljoen

Benjamin Nygren: het 17-jarige Zweedse supertalent komt voor 3,7 miljoen over van Göteborg

Theo Bongonda: speelt volgend seizoen voor Genk, die voor 7 miljoen overkomt van Zulte

Nguyen Cong Phuong: wordt de eerste Vietnamees ooit in de Jupiler Pro League. Wordt gehuurd van Hoang Anh Gia Lai.

Patrik Hrosovsky: de Slovaakse international komt over van de Tsjechische topclub Viktoria Plzen

Ianis Hagi: de 20-jarige Roemeense zoon van ex-vedette Gheorghe Hagi verruilt FC Constanta Viitorul voor de Belgische landskampioen. Volgens Roemeense bronnen zou hij een contract ondertekenen voor drie seizoenen. Ook Barcelona, Sevilla en Anderlecht toonden interesse, maar hij koos voor een Champions League-avontuur met Genk





OUT

Leandro Trossard: het Genkse goudhaantje verzilvert zijn topseizoen met een transfer naar de Premier League. Brighton legde 20 miljoen neer voor de spits

Marcus Ingvartsen: zag het titelseizoen beloond met een transfer naar Union Berlijn, die anderhalf miljoen voor hem betaalde

Jakub Brabec: trekt terug naar zijn thuisland en gaat spelen bij Viktoria Plzen

Ibrahima Seck: verhuist naar Zulte

Joseph Aidoo: verlaat Genk en trekt voor zo’n 8 miljoen naar Celta de Vigo

Rubin Seigers: trekt op huurbasis naar Beerschot

AA GENT



IN

Mikael Lustig: de Zweedse international kwam transfervrij over van Celtic

Elisha Owusu: komt over van Lyon

Alessio Castro-Montes: komt over van Eupen voor een som van 1,2 miljoen

Jan Van den Bergh: komt als vrije speler over van Beerschot



OUT

Thibault De Smet: trekt naar Sint-Truiden

Birger Verstraete: gaat naar Bundesligapromovendus Keulen, die zo’n 3,5 miljoen voor hem betaalde

Lior Inbrum: wordt uitgeleend aan Hapoel Tel Aviv

Renato Neto: trekt als vrije speler naar Oostende



KV KORTRIJK



IN

Nicholas Hagen: Guatemalteeks international die overkomt van C.S.D. Municipal uit zijn thuisland





OUT





KV MECHELEN



IN

Ahmed El Messaoudi: zat op loonbasis bij Fortuna Sittard, maar komt dit seizoen terug naar Mechelen





OUT

Dimitrios Kolovos: trekt van Malinwa naar Omonia Nikosia

German Mera: verhuist naar Atlético Junior in zijn thuisland Colombia

MOESKROEN



IN

Marko Bakic: Verruilt het Portugese Braga voor een van de stuntploegen van vorig seizoen

Deni Hocko: komt over van Familicão in de Portugese tweede klasse

Alessandro Ciranni: speelde bij Fortuna Sittard en gaat naar de Waalse club



OUT

Mërgim Vojvoda: wordt overgenomen door Standard voor 1,2 miljoen

Selim Amallah: gaat voor 1,5 miljoen naar Standard

KV OOSTENDE





IN

Ari Freyr Skúlason: komt transfervrij over van Lokeren

Renato Neto: verhuist transfervrij van Gent

Ronald Vargas: komt transfervrij over van het Australische Newcastle Jets

Ante Palaversa: wordt voor een jaar gehuurd van Manchester City

Yaya Sané: zat een jaar zonder club en trekt nu naar de Kustboys



OUT

Rocky Bushiri: vertrekt naar Premier Leaguepromovendus Norwich

Aristote Nkaka: wisselt de kustploeg voor Anderlecht, die 1 miljoen betaalde

Sander Coopman: gaat naar Antwerp

SINT-TRUIDEN

IN

Daniel Schmidt: nog een Japanner voor de Limburgers. Komt over van de Japanse eersteklasser Vegalta Sendai

Thibault De Smet: de jonge Belg ruilt Gent voor de Kanaries



OUT

Takehiro Tomiyasu: de Japanner versiert een transfer naar Bologna voor 9 miljoen

Alexis De Sart: trekt voor 5 seizoenen naar Antwerp

STANDARD



IN

Vanja Milinkovic-Savic: broer van Lazio-draaischijf Sergej. Wordt door Standard geleend van Torino

Zinho Vanheusden: speelde al sinds januari dit jaar in Luik, maar de Rouches nemen hem nu definitief over van Inter voor 12,5 miljoen. Een record voor een transfer naar België

Anthony Limbombe: komt op loonbasis over van Nantes

Nicolas Gavory: komt van Utrecht naar Luik voor 3,5 miljoen

Aleksandar Boljevic: komt over van Beveren voor 2 miljoen

Mërgim Vojvoda: wordt overgenomen van Moeskroen voor 1,2 miljoen

Selim Amallah: komt voor 1,5 miljoen van Moekroen

Obbi Oulare: komt voor 3 miljoen over van Watford

Felipe Avenatti: de Italiaanse Uruguayaan ruilt Bologna in voor Standard. Eerder speelde hij ook al voor Kortrijk



OUT

Christian Luyindama: trekt van Luik naar de Turkse topclub Galatasaray

Valerii Luchkevych: verruilt Sclessin voor Oleksandria in Oekraïne

Moussa Djenepo: trekt over het Kanaal naar Southampton voor een kleine 16 miljoen

Carlinhos: wordt uitgeleend aan het Portugese Vitória Setúbal

Razvan Marin: vertrekt voor 12,50 miljoen naar Ajax

Jérôme Déom: werd vorig seizoen al uitgeleend aan MVV Maastricht, maar vertrekt nu definitief naar daar

WAASLAND-BEVEREN



IN

Daan Heymans: speelde op loonbasis bij SK Lommel en komt nu terug naar het Waasland

Brent Gabriël: maakt de overstap van Club Brugge

Xian Emmers: zoon van ex-international Marc Emmers wordt gehuurd van Inter

Lucas Pirard: komt over van STVV en moet eerste doelman worden bij de Waaslanders



OUT

Aleksandar Boljevic: gaat voor 2 miljoen naar Standard

Davy Roef: gaat terug naar Anderlecht na een uitleenbeurt

Nana Ampomah: verhuist naar Düsseldorf in de Bundesliga

ZULTE WAREGEM



IN

Luka Zarandia: de Georgiër trekt voor 1 miljoen van de Poolse eersteklasser Gdynia naar West-Vlaanderen

Dimitri Oberlin: wordt gehuurd van Basel

Ibrahima Seck: verhuist van Genk naar de West-Vlamingen

George Timotheou: komt over van Schalke 04

Nikos Kainourgios: komt over van de Griekse tweedeklasser Sparta

Omar Govea: verhuist van Antwerp naar De Gaverbeek

Cyle Larin: wordt gehuurd van Besiktas

Cameron Humphreys: de jongeling komt over van Manchester City

Robert Mühren: wordt verhuurd aan SC Cambuur in de Nederlandse tweede klasse



OUT

Hicham Faik: gaat in Friesland bij Heerenveen spelen

Theo Bongonda: trekt voor 7 miljoen naar Genk

Hamdi Harbaoui: stond nog voor twee jaar onder contract bij Zulte, maar mocht weg voor een half miljoen. Hij gaat bij Al-Arabi in Qatar voetballen

EINDE CONTRACT



Guillermo Ochoa: de Mexicaan is einde contract bij Standard en kan dus op zoek naar een nieuwe club

Gianni Bruno: mag ook op zoek naar een nieuwe club nu zijn contract bij Cercle is afgelopen

Ivan Obradovic: mag ook op zoek naar een nieuwe werkgever, want zijn contract bij Anderlecht is afgelopen

Rémi Mulumba: zit zonder contract bij Eupen

Nikolaos Karelis: zijn contract bij Genk is afgelopen

Cristian Ceballos: ontbond zelf zijn contract bij Sint-Truiden