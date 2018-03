Deze spelers uit vierde provinciale van Oost-Vlaanderen gingen aan de haal met de Golden Palace Ball Luc Verweirder

16 maart 2018

21u03 0 Belgisch Voetbal Ghent ICC is vanavond het toneel om de beste spelers van het provinciale voetbal in Oost-Vlaanderen bij de mannen en de vrouwen in de bloemetjes te zetten. Daarbij verloren we geen enkele reeks uit het oog. Onderstaande spelers gingen met de trofee aan de haal.

Vierde provinciale A: Robin Vanruyssevelde

Niet alle spelers die een stek in de top-3 van hun reeks veroverden, vonden de weg naar het Ghent ICC. Hadden Diego Van Cauwenberghe (Excelsior Donk) en Laurenz Van Vooren (Bassevelde) misschien al een vermoeden dat ze met de plaatsen 2 en 3 vrede zouden moeten nemen? Weinig waarschijnlijk, want Robin Vanruyssevelde (SK Oostakker) haalde het slechts met het krapste verschil. Maar hij stond wel te blinken van trots op het podium naast de dame die de trofee mocht uitreiken: 'Red Flame' Jana Coryn, met wie hij lief en leed deelt. Veel lief vooral. "Ze is rap en een goalgetter", zwaaide Robin gul met complimentjes richting zijn vriendin. Een flinke klapzoen was zijn beloning. En een beeldje voor op de schoorsteenmantel.

Vierde provinciale B: Gregory Timmermans

Komend weekend staat de topper tussen Maarkedal en Horebeke op het menu. Vanavond haalde Maarkedal het overtuigend. De Golden Palace Ball ging niet naar Gregory Ferreira Lino, nochtans al goed voor 40 doelpunten dit seizoen, maar wel naar ploegmaat Gregory Timmermans. Als goeie derde hoopt Jellert Bettens van Sint-Maria-Horebeke dat hij zondag aan het feest zal zijn.

Vierde provinciale C: Ayrton Taont

Senna is zijn bijnaam. Hoe zou dat nu toch komen? Ayrton Taont heeft geen alledaagse naam, en is ook geen alledaagse voetballer. De beste dit seizoen in vierde provinciale C, en niet zomaar de beste. In geen enkele reeks was de voorsprong zo groot als die van Taont, die Tommy De Bolle (Wilskracht Idegem) en Kris De Nutte (Jong Neigem) met 23 en 25 punten voorafging. Davy De Beule overhandigde dan ook met plezier de trofee aan de blonde jongen met de Braziliaanse voornaam.

Vierde provinciale D : Kenny Kuppens

Tom Boudeweel glunderde. Want benevens radiocommentator is Tom ook ex-speler en nog altijd bestuurslid van Hoger Op Kalken. En laat die club nu toch wel in de prijzen vallen zeker. Kenny Kuppens mocht aan de micro van zijn beroemdste clubgenoot vertellen hoe blij hij wel was met zijn trofee, die hij kreeg overhandigd door niemand minder dan Filip De Wilde. Benoit Cocquijt (KSV Melsen) en Wolfgang Van den Bossche (SK Herdersem) waren even blij met de handdruk van de beste doelman ooit uit Oost-Vlaanderen (en ver daarbuiten).

Vierde provinciale E : Stijn Janssens

De winnaar van 4e provinciale E, Stijn Janssens, geniet de reputatie vooral een voetballer van de "derde helft" te zijn en deed geen enkele moeite om dat te ontkrachten. Met zijn goudeerlijke oneliner "Ik speel voetbal voor mijn plezier en voor de mooie dames langs de zijlijn" kreeg de spits van WS Meerdonk meteen de volle zaal op zijn hand. Janssens haalde het in zijn reeks met duidelijk verschil van JOchen Blanquaert (VK Tielrode) en Gaëtan Charlier (Herleving Red Star Waasland).