Deze spelers uit het provinciale voetbal van West-Vlaanderen gingen aan de haal met de Golden Palace Ball Luc Verweirder

30 maart 2018

20u43

Bron: Eigen berichtgeving 2 Belgisch Voetbal Na de Oost-Vlaamse editie vorige week, is vandaag West-Vlaanderen aan de beurt voor de uitreiking van de Golden Palace Balls, zeg maar de provinciale Gouden Schoenen. Het Casino Kursaal in Oostende was lekker volgelopen voor dit feest van de basis van de voetbalsport. Een overzicht van de winnaars per reeks:

Derde provinciale A: Tom Hillewaere

Tom Hillewaere van SC Zonnebeke vond de weg blijkbaar niet naar het Casino Kursaal van Oostende. Zijn Golden Palace Ball wordt dus even het bezit van Karl Vannieuwkerke: "Zo win ik ook eens wat." Bert Lamaire, ex-Cercle en Lokeren, speelde ooit tegen Vannieuwkerke in de jeugdreeksen en gaf de trofee dan ook wat graag aan zijn gabber van toen.

Ismaila Samba van SV Moorslede moest met de tweede plaats vrede nemen, maar hij is er van overtuigd dat hij straks wel een hoofdprijs pakt. "Want wij worden kampioen", riep hij de zaal in perfect Nederlands toe. Valentin Bonini van Union Ploegsteert beaamde dat. In het Frans. Moet kunnen.

Derde provinciale B: Pirmin Verhelst

In een reeks waarin vooral spitsen punten kregen, liet Pirmin Verhelst zich graag fêteren. De ex-jeugdspeler van Club Brugge ("Ik begon er bij de U7 en bleef tot de U17) maakte dit seizoen liefst 30 goals in 24 matchen en kreeg daarvoor de Golden Palace Ball overhandigd door Kurt Soenens, ooit de waterdrager voor Branko Karacic en wijlen Josip Weber bij Cercle Brugge. Overigens kijkt Pirmin Verhelst nu weer hogerop, want volgend seizoen gaat hij in eerste provinciale aan de slag bij Vlamertinge.

Joren Missine van Stormvogels Loppem (ook goed voor 30 goals in 24 matchen) en Stan Braem van Dosko Sint-Kruis (24 treffers in amper 12 matchen, maar dan geblesseerd uitgevallen) kregen de zilveren en bronzen Palace Ball.

Derde provinciale C: Kristof Plas

Veertien seizoenen al speelt Kristof Plas bij Voorwaarts Zwevezele. "Altijd gewaardeerd geweest en dus altijd gebleven", zei hij bescheiden. Dat verdient dus wel eens een bekroning. Die kreeg Plas vanavond in het Casino Kursaal van Oostende, want de trainers uit zijn reeks verkozen hem tot speler van het seizoen voor Lorenzo Mauceri van Moorsele en Jens Van Damme, zijn ploegmaat bij Zwevezele. De trofee werd overhandigd door Dennis van Wijk, wiens trainerscarrière ooit in Oostende begon. Na de recente degradatie met KV Mechelen is zijn strijdlust niet aangetast. Want: "Toch niet liever analist?", wou Imke Courtois weten. "Eigenlijk wel, maar het is sterker dan mezelf", moest Van Wijk toegeven.

Vierde provinciale A : Nori Boucherim

Een fenomeen: dat is wel het minste wat je van Nori Boucherim kan zeggen. Hij is inmiddels 41 maar doet er, op vraag van zijn ploegmaats bij Eendracht Jonkershove, straks nog een seizoentje bij. Mag wel, na het topseizoen dat hij momenteel doormaakt. Met 29 doelpunten in 28 wedstrijden is hij een onmisbare schakel in het succesteam, dat vorige weekend ging winnen bij leider Elverdinge en daardoor een achterstand van 12 punten tot amper 1 punt heeft teruggebracht. "Kampioen worden met Jonkershove zou het mooiste zijn dat me in mijn loopbaan is overkomen", zei Boucherim ietwat geëmotioneerd. Tot Karl Vannieuwkerke hem er aan herinnerde dat hij ooit aan het WK voor militairen deelnam in Iran en daar het enige doelpunt van de Belgische ploeg voor zijn rekening nam. Jawel, een fenomeen. Dat erkenden ook Marc Valcke van WS Bulskamp en Dietri Laflere van Sparta Kruiseke, nummers twee en drie op respectabele afstand. Want in geen enkele reeks kreeg de winnaar meer punten dan de 51 van Nori Boucherim.

Vierde provinciale B: Shane Lapere

Kampioen is hij vorige week al geworden met SK Torhout, en daar komt voor Shane Lapere nu ook de Golden Palace Ball Award voor vierde provinciale B bovenop. Met zijn 21 goals had de hoog opgeschoten spits een groot aandeel in het succes van zijn team. "En dan ben ik nog zeven weken geblesseerd geweest. Gelukkig hebben we met Kiani Mombert ook een verdedigende middenvelder die 9 keer scoorde." Mombert eindigde op de derde plaats in de reeks, achter Nick Beernaerrt van FC Doomkerke.

Vierde provinciale C: Dylan Lavaert

"Chez Lavi". Ooit wordt dat het pizzarestaurant van Dylan Lavaert, de 23-jarige winnaar van de Golden Palace Ball in vierde provinciale C. "Ik moet er toch voor zorgen dat de jongens na de trainingen af en toe eens lekker en goed kunnen eten", lacht de ex-student die dit jaar pas voor het eerst fanionspeler werd bij Noordstar Heule. "Bij Gullegem verkoos ik bij de beloften te blijven spelen zolang mijn studies primeerden." Lavaert hield Kevin Parmentier van FC Kuurne en Aaron Lefebvre van WS Bellegem achter zich.