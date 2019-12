Deze spelers hebben hoogste prijskaartje rond hun nek op Belgische velden, waardes Diagne en Kompany dalen NVE

13 december 2019

18u24 0 Belgisch voetbal De website Transfermarkt.com heeft de marktwaardes van spelers uit de Belgische competitie opnieuw onder de loep genomen. Onder meer Zinho Vanheusden kreeg een serieuze upgrade, Mbaye Diagne en Vincent Kompany zakten in waarde.

De beste leerling in de klas blijft Sander Berge (Racing Genk). Met een waarde van 22 miljoen euro blijft hij de meest waardevolle speler in onze competitie, al komt Jonathan David (AA Gent) dichterbij. De Canadese smaakmaker van Gent zag zijn marktwaarde met 5 miljoen omhoog gaan, goed voor een waarde van 20 miljoen euro. David werd onlangs nog uitgeroepen tot Canadees speler van het jaar, hij maakte al 13 doelpunten en gaf 8 assists dit seizoen.

De grootste stijgers zijn Zinho Vanheusden (Standard) en Sambi Lokonga (Anderlecht). Vanheusden zag ondanks zijn blessureleed van de afgelopen maanden zijn waarde stijgen van 12 naar 18 miljoen euro. Ook Lokonga zag zijn marktwaarde met 6 miljoen stijgen, voor hem betekent dat meer dan een verdubbeling. De middenvelder is volgens Transfermarkt nu 11 miljoen euro waard.

De top drie bestaat dus uit Berge, David en Vanheusden. Niet ver daarachter volgt Krépin Diatta (Club Brugge) met een waarde van 17 miljoen euro. Dat is 3 miljoen meer dan voordien. Yari Verschaeren is de jongste speler in de top tien, met een waarde van 16 miljoen staat de 18-jarige op de vijfde plek.

Naast stijgers, zijn er natuurlijk ook dalers. Mbaye Diagne (Club Brugge) spant daar de kroon met een daling van 3 miljoen. De spits zit bij Club niet meer in de selectie na het penalty-debacle tegen PSG in de Champions League. Verder zien ook onder meer Michel Vlap, Dylan Bronn en Samir Nasri hun waarde dalen. Ook (ex-)Rode Duivels Kompany, Defour en Mirallas zagen hun comeback in België niet beloond met een upgrade.