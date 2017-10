Deze 19-jarige vrouw stond een dag aan het hoofd van het Belgisch voetbal 20u23 3 rv Belgisch Voetbal In het kader van Wereldmeisjesdag heeft Koen De Brabander, als secretaris-general verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), de leiding voor één dag overgedragen aan Tiffany Van Eeckhoudt. "Meisjes krijgen nog lang niet dezelfde kansen als jongens. Met onze actie willen we tonen dat ze nochtans evenveel in hun mars hebben", reageerde de negentienjarige Van Eeckhoudt, die voor de actie geselecteerd werd door Plan International.

Om organisatorische redenen nam Van Eeckhoudt, eerder al te zien in een videoboodschap die tienerzwangerschappen aanklaagde, de dagelijkse leiding van de KBVB op 2 oktober al over. Toen leidde ze een directievergadering en woonde ze in Tubeke een training van de Rode Duivels bij. Ze sprak ook met bondscoach Roberto Martinez, Red Flame Aline Zeler en De Brabander zelf. Van Eeckhoudt pleitte vooral voor het belang van verdere investeringen in het vrouwenvoetbal. "We willen een stempel drukken op de sectoren die we voor onze takeovers hebben gekozen. De voetbalbond levert sinds enkele jaren inspanningen om meisjesvoetbal hoger op de agenda te zetten, maar ik hoop dat ik de top van de KBVB nog gevoeliger heb kunnen maken voor het thema", zei Van Eeckhoudt.



De sensibiliseringscampagne, die ijvert voor gelijke kansen, werd wereldwijd gevoerd. In België organiseerde Plan International in totaal acht van dergelijke 'take-overs'. Ook onder meer VTM, Gert Late Night Show en Bel-RTL Radio gaven het roer symbolisch uit handen. Plan International is sinds augustus 2016 een officiële partner van de Red Flames. De KBVB was de enige sportfederatie die deelnam aan de actie.



"Door deel te nemen aan deze actie wil de KBVB de aandacht vestigen op het belang van gelijke rechten voor meisjes en jongens. Met Plan International willen we via verschillende sensibiliserende acties zowel in het zuiden als in België meisjesrechten op de kaart plaatsen", laat de KBVB optekenen.

Journée internationale de la fille à l’URBSFA! Tiffany a remplacé Koen De Brabander durant 1 jour. https://t.co/6MMfpD5TbE #GirlsTakeover pic.twitter.com/pwlqUL0M4k — Belgian Football (@Belgianfootball) 11 oktober 2017