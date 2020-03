Deschacht ziet 500ste match (voorlopig) in rook opgaan: operatie in plaats van jubileum Rudy Nuyens

12 maart 2020

06u35 0 Belgisch voetbal Het seizoen eindigt in mineur voor Olivier Deschacht (39). Normaal gezien zou hij zondag tegen Standard zijn 500ste competitiematch betwisten, maar een operatie gooit roet in het eten.

Zondag om 18 uur, vlak voor de aftrap tegen Standard, zou Olivier Deschacht gehuldigd worden in het Regenboogstadion. De centrale verdediger van Zulte Waregem zou dan voor eigen publiek als zeventiende speler toetreden tot het selecte clubje dat 500 wedstrijden in eerste klasse op zijn teller heeft. Een mijlpaal om naar uit te kijken voor Deschacht, die bijna 20 jaar geleden zijn debuut op het hoogste niveau vierde op het veld van SK Beveren.

Maar in zijn 499ste match, uitgerekend op het veld van Anderlecht, raakte Deschacht geblesseerd. Op 30 november was zijn schouder al een keer uit de kom gegaan in de thuiswedstrijd tegen Eupen. Deschacht stond daardoor een aantal weken aan de kant, maar na Nieuwjaar maakte hij weer zijn opwachting in het team van Francky Dury. Vlak voor de rust van de wedstrijd Anderlecht-Zulte Waregem ging zijn schouder opnieuw uit de kom. Deschacht stond er evenwel op het zinkende schip van Zulte Waregem – het stond toen al 2-0 – niet te verlaten en speelde de match uit.

In overleg met de medische staf van Zulte Waregem besliste Deschacht dat het zo niet verder kon. Vandaag raadpleegt hij nog een specialist, maar volgende week staat een operatie gepland. Die ingreep aan de schouder maakt voor Deschacht een kruis over de rest van het seizoen. Er wordt rekening gehouden met een onbeschikbaarheid van 6 weken. Daarna zal Deschacht zijn conditie opnieuw moeten opbouwen.

Nog niet opgeven

Het feit dat hij zich laat opereren, geeft aan dat Olivier Deschacht nog niet wil stoppen als voetballer. De verdediger geniet veel waardering van Francky Dury, die hem graag nog een seizoen langer bij Zulte Waregem ziet spelen. Deschacht volgt intussen een trainerscursus, maar hij gaf eerder zelf ook al te kennen dat hij nog graag een jaar wil doorgaan. Vandaar de operatie: Deschacht wil in de zomer weer helemaal paraat zijn om de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan te gaan en alsnog zijn 500ste wedstrijd te kunnen vieren.

De cijfers achter de 499 matchen van Deschacht: