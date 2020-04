Deschacht, die er nog een jaartje bijdoet, herkent 'zijn' paars-wit niet meer: “Ik dacht dat Anderlecht les geleerd had na mijn afscheid...” ABD/JBE

04 april 2020

14u17

Bron: VTM NIEUWS 2 Belgisch voetbal Olivier Deschacht (39) weet van geen ophouden. Hij verlengde gisteren zijn contract bij Zulte Waregem met één seizoen. “Het is wel 99 procent zeker dat dit mijn laatste jaar wordt”, vertelt de verdediger in een Skypegesprek met VTM NIEUWS. Ook de coronacrisis - “ik zou iets langer gewacht hebben om competitie stop te zetten” - en Anderlecht komen aan bod. “Ik dacht dat paars-wit een les geleerd had na mijn afscheid. Maar dan ontslaan ze Zetterberg. Pijnlijk, vind ik dat."

“Anderlecht heeft toch, een beetje, gefaald”

Voor Anderlecht-icoon Deschacht heeft paars-wit niet naar zijn kunnen gepresteerd dit seizoen. “Je kan niet ontkennen dat er veel kwaliteit rondloopt. Kompany kan nog perfect mee in Engeland, je hebt Chadli,... Ze hebben toch een beetje gefaald. Anderlecht hoopte Europees te halen via play-off 2, het is jammer dat ze die kans niet krijgen. Uiteindelijk vind ik wel dat alle ploegen op hun plaats staan.”

“Hoe ik kijk naar het huidige Anderlecht? Het is jammer dat het zo loopt. Ik heb er nog steeds veel vrienden en heb geregeld contact met trainers en stafleden. En ook met Pär Zetterberg. Dat de club hem op deze manier aan de kant zette, kan niet. Ik dacht dat Anderlecht zijn lesje geleerd had na mijn afscheid. Maar dan zie je dat ze net hetzelfde doen met Zetterberg. Pijnlijk, vind ik dat. Zijn hart bloedde. Ik herken Anderlecht niet echt meer. Maar het is belangrijk om Kompany te blijven steunen.”

“Dit wordt 99 procent zeker mijn laatste seizoen”

Olivier Deschacht - 39 intussen - zette gisteren zijn handtekening onder een contract tot 2021. “Vroegtijdig stoppen door de coronacrisis... Dat zou geen mooi einde geweest zijn. Het is fantastisch dat ik er nog een jaartje kan bijdoen. Ik kan afsluiten op mijn 40ste en zal twintig jaar gevoetbald hebben. Dan is het wel genoeg geweest, denk ik. Het staat voor 99 procent vast dat ik na volgend seizoen stop.”



“Ik had nog wat langer gewacht om competitie stop te zetten”

Olivier Deschacht gaat niet helemaal akkoord met de beslissing van de Pro League om onze competitie nu al stop te zetten. “Ik had nog wat langer gewacht om te bekijken hoe het coronavirus zich zou ontwikkelen. Stel je voor dat er in de andere Europese landen wel nog kan gevoetbald worden dit seizoen, dan zijn wij het enige land waar de competitie stil ligt.” De spelers van Zulte Waregem zijn niet op tijdelijke werkloosheid gezet, maar ze hebben wel een deel van hun loon laten vallen. “We hebben moeten inleveren. Daar heeft Davy (De fauw, red.) op aangedrongen, en iedereen ging snel akkoord.”

