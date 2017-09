Dennis Van Wijk wordt voor de derde keer coach van Roeselare Manu Henry

16u42

Bron: Belga 0 BELGA Dennis Van Wijk Belgisch Voetbal Dennis Van Wijk begint zondag aan zijn derde ambtstermijn als coach van Roeselare. Dat nieuws deelde de West-Vlaamse club zelf via de clubwebsite. De 54-jarige Van Wijk, die vorige week nog de bons kreeg bij reeksgenoot OH Leuven, ondertekende op Schiervelde een contract tot juni 2019.

Van Wijk zat zo amper één week zonder club, nadat hij vorige donderdag bij OH Leuven plaats moest ruimen voor de Engelsman Nigel Pearson. Het toeval wil dat Roeselare in de eerstvolgende competitiematch naar Leuven trekt. Al zal Van Wijk echter pas vanaf zondag de trainingen leiden op Schiervelde. Bij Roeselare wordt Van Wijk de opvolger van Arnaud Mercier, de Fransman die ook al deze maand de laan werd uitgestuurd na tegenvallende resultaten.



De 54-jarige Van Wijk, die bekend staat als een specialist in het promoveren naar eerste klasse, was eerder al bij Roeselare aan de slag tussen 2002 en 2006 en tussen 2008 en 2010. In zijn eerste ambtsperiode leidde hij de West-Vlamingen naar promotie, in zijn tweede periode kon Van Wijk degradatie niet vermijden. Verder had hij ook al de leiding over onder meer Cercle Brugge, Oostende, STVV, Bergen, Sporting Charleroi, Antwerp, Westerlo, Beerschot Wilrijk en OH Leuven.



Roeselare telt na zeven speeldagen tien punten in 1B en staat daarmee gedeeld derde. De West-Vlamingen volgen op vijf punten van leider Beerschot-Wilrijk.

photo_news

Lees ook: OHL zet Dennis van Wijk op de keien en stelt Engelse vervanger aan die bij Leicester moest opkrassen na seksschandaal