Dennis van Wijk moet alweer opkrassen bij Roeselare MH/TTV

19 januari 2018

13u31 12 Belgisch Voetbal Het huwelijk tussen Dennis van Wijk en Roeselare is alweer voorbij. De Nederlander moet, ondanks een vier op zes in de laatste twee matchen, opkrassen.

Van Wijk zou van het clubbestuur de opdracht gekregen hebben een bepaalde (Chinese) speler op te stellen, maar deed dat niet. Daar betaalt hij nu het gelag voor. Fred Vanderbiest neemt uit collegialiteit niet over. Hij blijft op post als T2. Morgenavond speelt Roeselare al tegen Beerschot-Wilrijk, mogelijk met T3 Tom Colpaert aan het roer. Die laatste was na het ontslag van Mercier ook tijdelijk hoofdtrainer.

Van Wijk was duidelijk in zijn commentaar. "Net na de ochtendraining kreeg ik te horen dat ik ontslagen was. Reden hiervoor was dat ik de Chinees Xu niet wilde opstellen. Hij is volgens mij niet goed genoeg om een selectieplaats op te eisen en gezien onze recente vier op zes zag ik zeker geen reden om wijzigingen aan mijn selectie aan te brengen. Enkele uren later kreeg ik ook per mail een schriftelijke bevestiging van mijn ontslag. Binnen de club zijn er heel wat stromingen die allen hun speler graag zien spelen. In mijn contract stond dat er geen bemoeienissen van hogerhand naar selecties toe zouden zijn. Als dat dan toch gebeurt, dan begrijp ik niet dat clubs nog een trainer nodig hebben."

CEO Johan Plancke reageert: "Het was inderdaad zo dat we al van bij aanvang van de competitie gesteld hebben dat sommige spelers tot de 18-koppige selectie moeten behoren. Wij hebben nu ook gevraagd dat Xu in de selectie van 18 zou zitten, maar dat bleek voor de trainer niet te kunnen. Als je als club in een project stapt, moet je er de voor- en de nadelen bijnemen."

Van Wijk was eind september aan zijn derde ambtstermijn begonnen als coach van Roeselare, nadat hij net voordien bij OH Leuven moest plaatsruimen voor de Engelsman Nigel Pearson. De 54-jarige Nederlander was eerder al bij Roeselare aan de slag tussen 2002 en 2006 en tussen 2008 en 2010. Hij had op Schiervelde een contract tot juni 2019.