Dennis van Wijk moet alweer opkrassen bij Roeselare MH/TTV

19 januari 2018

13u31 5 Belgisch Voetbal Het huwelijk tussen Dennis van Wijk en Roeselare is alweer voorbij. De Nederlander moet, ondanks een vier op zes in de laatste twee matchen, opkrassen.

Van Wijk zou van het clubbestuur de opdracht gekregen hebben een bepaalde (Chinese) speler op te stellen, maar deed dat niet. Daar betaalt hij nu het gelag voor. Assistent Fred Vanderbiest neemt wellicht over.

Van Wijk was eind september aan zijn derde ambtstermijn begonnen als coach van Roeselare, nadat hij net voordien bij OH Leuven moest plaatsruimen voor de Engelsman Nigel Pearson. De 54-jarige Nederlander was eerder al bij Roeselare aan de slag tussen 2002 en 2006 en tussen 2008 en 2010. Hij had op Schiervelde een contract tot juni 2019.