Dennis van Wijk doet boekje open: “Mogi Bayat zei dat hij me kapot zou maken en mijn carrière zou dwarsbomen” Redactie

19 oktober 2018

20u41

Bron: Play Sports 6 Belgisch Voetbal Voormalig trainer van KV Mechelen Dennis van Wijk deed vanavond als analist bij Play Sports een opvallende onthulling over Mogi Bayat. Wanneer de trainer in 2012 bij Bergen voor volgens hem “onduidelijke redenen” werd ontslagen, kreeg hij het aan de stok met de aangehouden makelaar in het fraudeonderzoek.

Dennis van Wijk degradeerde vorig seizoen als trainer met KV Mechelen en werd enkele maanden geleden nog ontslagen door Malinwa. Hij stuitte Achter de Kazerne naar eigen zeggen niet op de spilfiguren rond het fraudeonderzoek Dejan Veljkovic en Mogi Bayat, maar deed vanavond wel een onthulling over die laatste. “Ik ben eind januari naar KV Mechelen gekomen. Ze hadden toen wat transfers gedaan, die in mijn ogen geen goede transfers waren. De spelers waren niet fit en ze hebben veel te veel geld uitgegeven. Dan hebben ze Mogi -ik ken hem al sinds 2011, maar sinds 2012 heb ik hem niet gesproken - aangesproken voor drie à vier spelers. Ze hebben met hem toen het Paard van Troje binnengehaald. Mannen als Bayat en Veljkovic, die ik er nooit heb ontmoet, waanden zich een beetje in Disneyland toen ze de club bereikten.”

Waarna Van Wijk een opvallende anekdote deed. “Ik ben nooit benaderd door louche figuren en heb met niemand een band. Ik ben compleet onafhankelijk. Je moet wel heel sterk in je schoenen staan, want je wordt ook lijfelijk bedreigd. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Het is zo dat ik bij een club ontslagen werd waarna ik uit venijnigheid zei: ‘Ik ga zorgen dat de andere club nu gaat promoveren’. Ik werd dan gebeld door die club (Sporting Charleroi red.) nadat ik bij Bergen om onduidelijke redenen werd ontslagen en we zijn effectief kampioen geworden. Toen werd ik lijfelijk bedreigd. Bayat zei dat hij me kapot ging maken en dat hij mijn carrière zou dwarsbomen. Ik kan dus ergens wel begrijpen dat sommige mensen niet met de intimidatie – die ze over zich heen krijgen - overweg kunnen.”

Hij kon niet verkroppen dat ik zijn nonkel Abbas naar eerste klasse bracht. Toen zijn we ‘in staat van oorlog’ geraakt en sindsdien heb ik hem nooit meer gesproken Dennis van Wijk over Mogi Bayat

Daarna verbrak het contact tussen Van Wijk en Bayat. “Toen ik Charleroi naar eerste klasse loodste, zijn we eigenlijk in onmin geraakt”, ging de Nederlandse trainer verder. “Hij kon niet verkroppen dat ik zijn nonkel Abbas Bayat naar eerste klasse bracht.” Mogi Bayat was in het verleden onder Abbas Bayat werkzaam bij Charleroi, maar moest van zijn nonkel na onenigheid de club verlaten. Daarna begon Mogi te werken als spelersmakelaar. “Toen zijn we ‘in staat van oorlog’ geraakt en sindsdien heb ik hem nooit meer gesproken”, vertelt Van Wijk. “Op bepaalde momenten in mijn carrière had hij me kunnen dwarsbomen. Een voorbeeld: ik was ooit bijna helemaal rond met Sochaux. Het ging enkel nog over details en op een gegeven moment werd dat geblokkeerd. Een trainer van zijn stal, Albert Cartier, werd er coach. De mensen van Sochaux lieten me zijdelings weten dat er een probleem was. Je hangt als trainer ook af van de band van de clubs met de makelaars. De makelaars zijn almachtig.”