Dejan Veljkovic wordt spijtoptant: spelersmakelaar sluit deal met gerecht in ruil voor strafvermindering Redactie

20 november 2018

10u22 0 Belgisch Voetbal Nieuwe wending in het voetbalschandaal. Spilfiguur spelersmakelaar Dejan Veljkovic heeft een deal gesloten met het gerecht in ruil voor strafvermindering.

Naast Mogi Bayat is ook Dejan Veljkovic een spilfiguur in het grootschalige voetbalschandaal dat vorige maand losbarstte. De Servische makelaar wordt verdacht van matchfixing in de degradatiestrijd van vorig seizoen in eerste klasse. Veljkovic werd dan ook opgepakt door de speurders en heeft nu een deal gesloten met het gerecht in ruil voor strafvermindering.

De voetbalmakelaar beseft dat hij fouten heeft gemaakt en vreesde dat hij het grootste slachtoffer zou worden in het dossier ‘Propere Handen’. Dat wist zijn advocaat Kris Luyckx te vertellen. Veljkovic vroeg dan ook het statuut van spijtoptant aan. “Hij gaat alles uit de doeken doen. We hebben zijn vrijlating gevraagd onder strenge voorwaarden en hebben er veel vertrouwen in dat dat zal worden toegelaten”, aldus Kris Luyckx. “Hij heeft snel ingezien dat hij fout is geweest en is in de cel 10 kilogram vermagerd.”