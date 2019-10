Dejan Veljkovic wil weer aan de slag in België, voetbalbond verzet zich ODBS

09 oktober 2019

08u14

Bron: VRT 14 Operatie Propere Handen Dejan Veljkovic, een van de spilfiguren in ‘Operatie Propere Handen’, wil opnieuw aan de slag als voetbalmakelaar. Dat zegt zijn advocaat Kris Luyckx bij VRT NWS. “Er zijn intussen al een aantal contacten geweest, zowel in het buitenland als in ons land.” Dankzij het statuut van spijtoptant is de Serviër louter met uitstel gestraft en zijn contactverbod is intussen al opgeheven.

Op het eerste gezicht lijkt het niet evident dat Veljkovic (49) opnieuw aan de slag kan: de voetbalbond heeft hem voor de komende tien jaar een werkverbod opgelegd. Maar Luyckx is van plan dat aan te vechten voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. “Als makelaar is Veljkovic nooit aangesloten geweest bij de voetbalbond en dus kan hij als dusdanig nooit gesanctioneerd worden. Op dit moment is dat niet meteen een probleem, omdat hij ook wel in het buitenland aan slag kan”, zegt Luyckx, die de procedure de komende dagen wil opstarten.

Mijn cliënt stond aan het begin van het opbouwen van een groot vermogen en daar is nu een heel groot deel van weg. Kris Luyckx

Nu zijn verhoren afgerond zijn bij het gerecht, wil Veljkovic weer verder. “Het signaal is nu wel duidelijk voor hem. Iedereen die in de toekomst met Dejan werkt, zou moeten beseffen dat als er iemand “witter dan wit” is, hij het zeker zal zijn. Dat is een van de garanties die voortvloeit uit het spijtoptantenstatuut”, aldus Luyckx. Met een louter voorwaardelijke celstraf van vijf maanden en 80.000 euro boete, lijkt Veljkovic zo toch vooral de dans te ontspringen. Zo ziet Luyckx dat niet. “Mijn cliënt stond aan het begin van het opbouwen van een groot vermogen en daar is nu een heel groot deel van weg. Veel inbeslagnames moeten nog gebeuren en zijn voor de Belgische staat.”

Luyckx stelt nog dat tegen het einde van dit jaar het strafrechtelijk onderzoek moet afgerond zijn, waarna hij niet gelooft in een monsterproces. “Ik denk dat men eerder de fiscale weg zal bewandelen. Dat kan bijvoorbeeld door fiscale geldboetes op te leggen, achterstallig sociale zekerheidsbijdragen te vorderen of verbeurdverklaringen uit te spreken.”

Ook die andere spilfiguur in het dossier, Mogi Bayat, is al even weer aan de slag. Zo regelde hij de voorbije zomer transfers voor Standard en zag/ziet ook Anderlecht zich genoodzaakt hem te blijven inschakelen als makelaar van onder anderen Trebel, Kums of Kara.

Vorige week werden Verhaeghe en Mannaert nog verhoord over facturen aan Veljkovic:

Voetbalbond spreekt tegen

Volgens de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) kan Dejan Veljkovic, spijtoptant en spilfiguur in ‘Operatie Zero’, niet opnieuw als makelaar aan de slag gaan in België. Dat heeft bondswoordvoerder Pierre Cornez vandaag gezegd aan Belga.

De juridische afdeling van de voetbalbond wijst er op dat een voetbalclub volgens het bondsreglement enkel mag samenwerken met geregistreerde makelaars. De veroordeling tot tien jaar schorsing weerhoudt Veljkovic ervan om zich te laten registreren als tussenpersoon bij de KBVB. Woordvoerder Cornez wijst erop dat clubs die wel met Veljkovic zouden samenwerken, bestraft kunnen worden. De straffen gaan van een boete tot een sportieve inactiviteitsstelling van de club, zoals opgesomd in artikel B1901.2.