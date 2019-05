Dejaegere treurt: “Of ons seizoen nu mislukt is? Ja, daar moeten we niet flauw over doen” MH

01 mei 2019

16u44

Bron: Sporza 0 Belgisch voetbal Teleurstelling en tristesse bij het blauw-witte gedeelte op de Heizel. Ook bij Brecht Dejaegere (27). Sterk ingevallen, maar ook hij kon de bekerblamage van AA Gent tegen KV Mechelen (1-2) niet afwenden. “'t Is heel zuur.”

“Ze hielden alles goed dicht - hun volste recht natuurlijk”, reageerde Dejaegere voor de microfoon van Sporza. “Wij moesten die ene kans weten te verzilveren, maar dat hebben we vandaag niet gedaan. Op het einde van de match stonden we allemaal in hun zestien, in de hoop dat die bal eens goed zou vallen. Als je die 2-2 had kunnen maken, denk ik wel dat je erover gaat. Maar oké, we kunnen er nog zo veel over praten... ‘t Is heel zuur.”

Of het nu een mislukt seizoen is voor AA Gent? “Ja, daar moeten we niet flauw over doen. Hiermee hadden we ons seizoen wat kunnen redden.”