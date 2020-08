Deinze stunt opnieuw met Cyriac, ook De Belder op komst? TTV

19 augustus 2020

15u21 2 SK Deinze Het regent grote namen bij promovendus KMSK Deinze. Na de komst van Neto en Vargas staat nu ook Gohi Bi Cyriac op het punt om een contract te tekenen. En mogelijk volgt straks ook Dylan De Belder.

Tweevoudig Belgisch landskampioen Gohi Bi Cyriac is op weg naar 1B-club KMSK Deinze. De 30-jarige centrumspits moet nog zijn medische test afleggen en wordt in principe begin volgende week aangekondigd. Cyriac is transfervrij na een avontuur in Turkije, waar hij sinds zijn vertrek uit Oostende drie jaar geleden evenwel nauwelijks aan spelen toekwam. Net als Neto en Vargas hoopt de Ivoriaan zijn carrière bij de ambitieuze Oost-Vlaamse club te herlanceren. Cyriac werd in 2009 kampioen met Standard en pakte ook met Anderlecht twee titels (2013 en 2014). Zijn verwachte komst onderstreept de ambitie van Deinze, dat naast Neto en Vargas eerder ook Dutoit en Blondelle binnenhaalde.

Nog in beeld bij Deinze is aanvaller Dylan De Belder. De 28-jarige centrumspits is transfervrij sinds zijn vertrek bij Cercle Brugge, waar hij vorig seizoen na een zware blessure basisspeler was. Met de winning goal op Moeskroen had hij op speeldag 27 een groot aandeel in de redding van groen-zwart. Afwachten of Deinze naast Cyriac ook De Belder aanwerft - met Lennart Mertens heeft de club al een doelpuntenmaker in de rangen die vorig seizoen in eerste amateur 28 goals lukte. Vrijdag trapt Deinze het nieuwe seizoen op gang in het eigen Burgemeester Vandewiele Stadion.

