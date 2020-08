Degryse ziet Anderlecht zelfde fouten maken als vorig seizoen: “Dit was niet het paars-wit dat ik had verwacht” Redactie

10 augustus 2020

23u03

Bron: VTM Nieuws 0 Belgisch voetbal De topclubs lieten het afweten. Club Brugge verloor van Charleroi, Anderlecht speelde gelijk op Mechelen. Paars-wit mag zich nu al zorgen beginnen maken, vindt onze analist Marc Degryse. “Er zijn weinig spelers van Anderlecht die kunnen zeggen dat ze een voldoende hebben gehaald.”



“Het is te vroeg om te zeggen of Anderlecht veel beter is geworden. Maar dit was niet het Anderlecht dat ik had verwacht”, aldus Marc Degryse. “Wat er goed was? Dan moet ik goed nadenken. Er waren meer dingen niet goed dan wel. Bij de opbouw liep het fout. En ook hun filosofie van goed positiespel over het hele veld en de wedstrijd domineren, dat kwam er niet uit. Ze creëerden weinig gevaar. Het centrum was ook te slap. Er zijn weinig spelers van Anderlecht die kunnen zeggen dat ze een voldoende hebben gehaald.”

Ook Club Brugge maakte geen goede beurt op de eerste speeldag. Tegen Charleroi verloor het met 0-1. De Zebra’s stelden zich stug op, mét succes. “Dat gaat Club nog vaker zien. Veel tegenstanders gaan zeker proberen dat middenveld - Vormer en Vanaken - lam te leggen. Maar het kan niet dat de ploeg die vorig seizoen zo domineerde, dat die nu plots niet meer de oplossing kan vinden. Eenmaal die ploeg zal draaien, dan moeten de spitsen profiteren.”

