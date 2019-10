Degryse over de ‘Axel Witsel van de Red Flames’: “Een grasmaaier? Daarmee doet Missipo zich tekort” ODBS

Opvallende figuur bij de Red Flames is Kassandra Missipo (21). “Noem mij maar de grasmaaier”, zei ze voor de partij in Roemenië. “Daarmee doet ze zich tekort”, vindt Marc Degryse, samen met Jan Mulder analist bij VTM. “Ze vervult zo’n beetje de rol van Axel Witsel bij de Duivels. Ze heeft niet alleen zijn coupe, maar ze is ook technisch onderlegd. En een pitbull. Die heb je nodig tegen een fysiek sterk elftal zoals Roemenië zich aankondigt.”