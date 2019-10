Degryse: “0-1 is een schaamtelijke vertoning tegen een ploeg die niet kan voetballen” Redactie

08 oktober 2019

Tijdens de rust was Jan Mulder hard voor het niveau van Roemenië, maar na de 0-1 gewonnen wedstrijd moesten ook de Red Flames na hun zwakke tweede helft eraan geloven. “Deze wedstrijd was heel erg verdrietig”, analyseerde Mulder na negentig minuten. “Die Roemeense speelsters moeten echt weer op les. En België paste zich daar op een akelige manier aan aan. Dat deugde niet.” Degryse beaamde: “Die Roemeense meisjes waren echt niet in staat om een doelpunt te maken. Maar dit was ook veruit de slechtste wedstrijd van de Flames deze campagne. 0-1 is eigenlijk een schaamtelijke vertoning tegen een ploeg die niet kan voetballen.”