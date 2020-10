Defour speelt ruim een uur in zege van KV Mechelen tegen AA Gent, waar nieuwkomer Hanche-Olsen zich meteen ontpopt tot leider in defensie RN

09 oktober 2020

13u15 0 Belgisch voetbal In een oefenwedstrijd achter gesloten deuren op het oefencentrum van AA Gent, boekte KV Mechelen een 0-2-overwinning bij de Buffalo’s. Defour trad aan bij Malinwa, bij de thuisploeg ontpopte nieuwkomer Hanche-Olsen zich onmiddellijk tot een leider in de defensie.

KV Mechelen liet Sandy Walsh debuteren en stelde een opmerkelijke ‘tester’ op. Steven Defour speelde zijn eerste wedstrijd sinds 7 maart, toen hij met Antwerp op Kortrijk ging winnen. Het was aan de voormalige Rode Duivel te zien dat hij wedstrijdritme miste. Defour oogde nog niet scherp. In duels op snelheid had hij het vaak moeilijk, ook zijn passing was nog niet altijd zuiver. Daar valt aan te werken, maar aan spelintelligentie en positiespel heeft Defour nog niks ingeboet. Defour speelde ruim een uur. Walsh werd bij de rust al gewisseld.

Bij AA Gent was het uitkijken naar het debuut van Andreas Hanche-Olsen. De Noor ontpopte zich met zijn coaching meteen tot een leider in de Gentse defensie, hij ging ook stevig in de duels. Bij de Buffalo’s was er nog geen spoor van Vadis Odjidja en Sven Kums, die allebei nog revalideren.

De partij ging gelijk op, maar KV Mechelen was een stuk scherper in de zone van de waarheid. Bolat weerhield Shved en Storm voor de rust van een doelpunt, maar moest zich gewonnen geven op een forse uithaal van Hairemans. Aan de overkant hield Thoelen Depoitre van een treffer. Kort na de rust verdubbelde Shved de score op aangeven van Storm. Thoelen had in de slotfase een knappe save in huis om Bukari van de aansluitingstreffer te houden.

AA GENT: Bolat (46’ Coosemans); Castro-Montes (46’ De Schepper), Hanche-Olsen, Godeau, Godeau, Van Daele; Parmentier, Kleindienst, George (82’ Veeckman); Bukari, Depoitre (46’ Mbayo), Samoise (78’ Diedhiou).

KV MECHELEN: Thoelen; Walsh (46’ Bushiri), Bateau, Voet (66’Van Den Eynden), Wernersson; Kaya, Defour (66’ Boni), Hairemans; Shved, Togui, Storm.

DOELPUNTEN: 38’ Hairemans (0-1), 50’ Shved (0-2)

Lees ook:

Steven Defour traint vanaf morgen mee bij KV Mechelen

De oefenwedstrijd tegen @KAAGent werd gewonnen met 0-2.

Het verslag vind je hier 👉 https://t.co/0eem8zVUoY#nomatterwhat pic.twitter.com/ioimAN0Q8r KV Mechelen(@ kvmechelen) link