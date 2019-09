Defour: “Kompany heeft een visie, hopelijk geeft Anderlecht hem tijd” PDD/TLB

13 september 2019

14u23 0

Antwerp speelt zondag om 14u30 de topper op het veld van Anderlecht. Voor Steven Defour (ex-Anderlecht), wordt het meteen een speciale match, al lijkt de kans eerder klein dat de nieuwkomer van Antwerp meteen in de basis zal staan. “Het is altijd speciaal om tegen een ex-ploeg te spelen”, aldus Defour voor de microfoon van VTM Nieuws. “Ik heb er nog veel vrienden en ik heb me er altijd 100 procent gegeven. Ik kijk positief terug op mijn periode daar.”

Defour heeft het ook over de terugkeer van Vincent Kompany. “Vincent is iemand die altijd graag veel dingen heeft gedaan en die dat altijd goed heeft gedaan. Als iemand het kan, dan is hij het. Kompany heeft een visie, hopelijk geeft Anderlecht hem de tijd om die visie te brengen.”

Lees HIER een uitgebreid interview met Steven Defour.