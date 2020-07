Definitief: Belgische transferperiode in twee delen: échte Deadline Day op 5 oktober GVS

10 juli 2020

Het is nu ook definitief: de Belgische zomertransferperiode wordt opgedeeld in twee delen. De Pro League bevestigt dat hun vraag werd goedgekeurd. De transferperiode opende drie dagen geleden, op 7 juli, en loopt tot 31 augustus - de traditionele laatste dag. Daarna gaat de Belgische transfermarkt heel even toe, om op 8 september opnieuw te openen. De échte Transfer Deadline Day is dan op 5 oktober.

De Pro League was genoodzaakt om deze ingreep door te voeren. De UEFA had de internationale transferdeadline immers verschoven van 31 augustus naar 5 oktober. Op die manier krijgen de grote voetballanden, die in de zomermaanden hun competities afwerken, de kans om een ‘normale’ transferzomer te hebben. Omdat de Pro League vreesde dat Belgische clubs hun grote talenten nog zouden verliezen aan buitenlandse topclubs maar geen vervanger meer in huis kunnen halen omdat de eigen markt al gesloten is, heeft België een tweede periode, ook tot 5 oktober.

Zomermercato: aangepaste data goedgekeurd. De zomertransferperiode loopt dit jaar van 7/07 tot 31/08 en van 8/09 tot 5/10.



Mercato d'été: les nouvelles dates approuvées. Cette année, le mercato d’été s'étend du 7/07 au 31/08 et du 8/09 au 5/10. pic.twitter.com/iDvrQsUQVl Pro League ⚽️🇧🇪(@ ProLeagueBE) link