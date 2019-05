Debuut in play-off 2 is allerminst garantie op grote carrière: de uitzonderingen die de regel bevestigen KDC

08 mei 2019

16u10 0 Play-off 2 Antoine Lejoly van Beerschot-Wilrijk was afgelopen weekend de 78ste jonge Belg die zijn officiële debuut maakte in Play-off 2. Een garantie op een grote carrière geeft een entree in deze weinig sexy competitie echter allerminst. Van alle spelers die voor het eerst aan de bak kwamen in Play-off 2 groeide er slechts een handvol uit tot vaste waarde in eerste klasse.

7,8 debutanten per jaar

Play-off 2 is intussen aan zijn tiende jaargang bezig. Veel trainers gebruikten deze ietwat overbodige nacompetitie de voorbije jaren om zaken uit te testen én om jongeren te laten proeven van het grote werk. Gemiddeld werden er per jaargang 7,8 (Belgische) debutanten gelanceerd en dat cijfer kan de komende drie speeldagen natuurlijk nog oplopen. Opvallend is wel dat het ene jaar het andere niet is. Zo mochten er in 2017 maar liefst 18 spelers zich voor het eerst tonen aan de Belgische voetballiefhebber. Onder andere jeugdinternationals Ortwin De Wolf (Lokeren) en Rubin Seigers (Racing Genk) maakten deel uit van die lichting. Het verschil met 2015 was in elk geval enorm. In dat jaar werden enkel Karim Essikal en Tom Rosenthal voor de leeuwen gegooid. Opvallend: beide spelers debuteerden voor Zulte Waregem.

Slechts zeven ‘vaste waarden’

Je kans krijgen is één ding, ze ook echt verzilveren is nog wat anders. Van alle 78 spelers in ons lijstje groeiden er slechts zeven door tot ‘vaste waarde’ op het hoogste niveau. Hebben intussen meer dan vijftig competitiematchen in de Jupiler Pro League op de teller: Laurens De Bock (232), Jonathan Buatu (77), Dylan De Belder (72), Casper De Norre (66), Benjamin Van Durmen (57), Maximiliano Caufriez (62) en Manuel Benson (52). Zijn ook aardig aan de weg aan het timmeren (maar debuteerden pas in de jongste drie jaar): Alessio Castro Montes, Ortwin De Wolf, Jelle Bataille en Daam Foulon. Een zijdelingse bemerking hierbij: Laurens De Bock en Casper De Norre zijn vooralsnog de duurste ‘Play off 2 producten’. Club Brugge betaalde Lokeren ooit 3,5 miljoen voor De Bock en Racing Genk nam De Norre voor een gelijkaardige som over van Sint-Truiden.

24 ‘one-hit-wonders’

Zegt de naam Cédric Buekers u nog iets? Of Nick Van De Walle? Of Achraf Achaoui? Of Melvin Neves? Neen? Nochtans kunnen al deze jongens zeggen dat ze ooit in onze eerste klasse voetbalden. Weliswaar slechts één keer. In totaal leverde Play-off 2 de afgelopen tien jaar niet minder dan 24 van deze ‘one-hit-wonders’ af. Nog eens dertig anderen die in Play-off 2 de neus aan het venster staken, raakten nooit aan tien wedstrijden in de hoogste afdeling van ons voetbal. Verschillende van deze spelers moeten we nu gaan zoeken in de lagere afdelingen, bij clubs als Menen, Temse, Zwarte Leeuw of Bierbeek. Andere spelers beproeven momenteel hun geluk in het buitenland, maar dat is dan niet bij grote clubs. Zo vinden we bijvoorbeeld Hugo Cuypers bij de Griekse tweedeklasser Ergotelis, Christopher Verbist bij de Luxemburgse tweedeklasser Wiltz en Jasper Van Der Heyden (zoon van ex-international Stephan) bij de IJslandese tweedeklasser Throttur Reykjavik.

Lierse gaf de meeste kansen

In al die jaren was Lierse de ploeg die de meeste spelers liet debuteren in Play-off 2: tien stuks in totaal. Dat zijn er drie meer dan Standard, Lokeren, Beerschot, Kortrijk en Moeskroen (allen zeven). De verklaring voor Lierses eerste plaats is tweeledig. De Pallieters namen nu eenmaal zes keer deel aan Play-off 2 en bovendien zette men onder het bewind van de vroegere voorzitter Maged Samy graag spelers uit de JMG-voetbalacademie in de vitrine. Desondanks slaagde Samy er slechts één keer in om na de play-offs één van zijn jonge talenten voor aardig wat centen te verpatsen. Nadat Manuel Benson twee jaar geleden brokken maakte, nam Racing Genk de flankspeler over voor een miljoen euro. Conclusie: niet alleen als lanceerbasis, maar ook als uitstalraam is de waarde van Play-off 2 dus eerder beperkt.

De volledige lijst met debutanten in play-off 2 (met ook totaal aantal matchen en huidige club)

2010:

Jonathan Buatu (Standard) - 77 - Rio Ave (Por)

Laurens De Bock (Lokeren) - 232 - KV Oostende

Stefan Deloose (Lokeren) - 8 - Rupel Boom

Nadjim Haroun (G. Beerschot) - 3 - Bierbeek

Jérémy Serwy (Charleroi) - 46 - US Hostert (Lux)

Christopher Verbist (Standard) - 4 - FC Wiltz (Lux)

2011:

Cédric Buekers (STVV) - 1 - FC Herk

Jonas Laureys (KV Mechelen) - 10 - Rupel Boom

Dieter Meulenyzer (Kortrijk) - 2 - Menen

Mike Smet (G. Beerschot) - 1 - Dessel Sport

Tom Pietermaat (KV Mechelen) - 1 - Beerschot-Wilrijk

Ilias Sbaa (G. Beerschot) - 1 - Châtelet-Farciennes

Tom Vandenbossche (Kortrijk) - 1 -Sparta Petegem

Jonas Vervaeke (Kortrijk) - 3 - Menen

2012:

Victor Christiaens (Zulte Waregem) - 2 - Torhout

Dylan De Belder (Bergen) - 72 - Cercle Brugge

Senad Karahmet (KV Mechelen) - 12 - Kapellen

Alexander Corryn (Lokeren) - 49 - KV Mechelen

Niels Vandenbroucke (Zulte Waregem) - 7 - Harelbeke

2013:

Gregory Mahau (Kortrijk) - 18 - Menen

Jasper Sols (Lierse) - 1 - Lierse Kempenzonen

Jasper Van Der Heyden (Lierse) - 5 - Throttur Reykjavik (IJsl)

Nick Van De Walle (Lierse) - 1 - Hoogstraten

2014:

Ayyoub Allach (Lierse) - 10 - Swope Park Rangers (VS)

Jasper Ameye (Cercle Brugge) - 1 - zonder club

Manuel Benson (Lierse) - 52 - Moeskroen

Arno Claeys (Kortrijk) - 3 - Temse

Dennes De Kegel (Cercle Brugge) - 13 - Duffel

Ibrahim El Ansri (Lierse) - 4 - ASV Geel

Alec Luyckx (W-Beveren) - 8 - Bornem

Mathieu Maertens (Cercle Brugge) - 21 - OHL

Thomas Michot (W-Beveren) - 1 - Melsele

Gilles Ruyssen (AA Gent) - 33 - RWDM

Miguel Van Damme (Cercle Brugge) - 4 - Cercle Brugge

Ayron Verkindere (Cercle Brugge) - 7 - Westhoek

Tom Vermeire (W-Beveren) - 1 - Temse

Gianni Vets (Lierse) - 2 - Zwarte Leeuw

2015:

Karim Essikal (Zulte Waregem) - 34 - FC Eindhoven (Ned)

Tom Rosenthal (Zulte Waregem) - 3 - Tubeke

2016:

Achraf Achaoui (Standard) - 1 - zonder club

Maximiliano Caufriez (W-Beveren) - 62 - W-Beveren

Alessio Castro Montes (STVV) - 34 - Eupen

Hugo Cuypers (Standard) - 1 - Ergotelis (Gri)

Casper De Norre (STVV) - 66 - Racing Genk

Jerome Déom (Standard) - 10 - MVV (Ned)

Melvin Neves (Moeskroen) - 1 - Wasquehal (Fra)

Martin Remacle (Standard) - 3 - Agia Napa (Cyp)

Benjamin Van Durmen (Moeskroen) - 57 - Moeskroen

2017:

Othman Boussaid (Lierse) - 9 - FC Utrecht (Ned)

Jeff Callebaut (KV Mechelen) - 4 - Dikkelvenne

Alexandro Cavagnera (Standard) - 1 - Lugano (Zwi)

Noam Debaisieux (Moeskroen) - 14 - Ronse

Thomas Demol (Moeskroen) - 1 - Pamisos (Gri)

Sander De Prycker (Lokeren) - 1 - Knokke

Ortwin De Wolf (Lokeren) - 28 - Lokeren

Babacar Dione (Moeskroen) - 9 - Moeskroen

Medjon Hoxha (Kortrijk) - 4 - Kortrijk

Tyron Ivanof (Kortrijk) - 9 - Kortrijk

Charles Kwateng (Lierse) - 4 -Ergotelis (Gri)

Mehdi Lehaire (Lierse) - 2 - FC Utrecht (Ned)

Rubin Seigers (Racing Genk) - 5 - Racing Genk

Martin Selak (Moeskroen) - 2 - Käerjeng (Lux)

Sebastjan Spahiu (Moeskroen) - 10 - Moeskroen

Joran Triest (Lokeren) - 1 - VW Hamme

Gilles Van Remoortere (W-Beveren) - 1 - Temse

Laurens Vermijl (Racing Genk) - 1 - Lommel

2018:

Jelle Bataille (KV Oostende) - 23 - KV Oostende

Milan De Mey (Lokeren) - 1 - Lokeren

Robbie D’Haese (KV Oostende) - 15 - KV Oostende

Ayoub El Harrak (Eupen) - 1 - Eupen

Daam Foulon (W-Beveren) - 20 - W-Beveren

Jordi Nolle (Beerschot-Wilrijk) - 1 - Beerschot-Wilrijk

Liam Prez (Kortrijk) - 2 - Kortrijk

Jens Teunckens (Antwerp) - 2 - Antwerp

2019:

Brian De Keersmaecker (Beerschot-Wilrijk) - 4

Mathieu De Smet (Zulte Waregem) - 4

Antoine Lejoly (Beerschot-Wilrijk) - 1

Quinten Simons (Beerschot-Wilrijk) - 1

