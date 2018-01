De Yellow Flames op bezoek bij hun idolen, de toekomst is verzekerd: "Technisch merk je niet veel verschil" Glenn Van Snick

De toekomst van het Belgische vrouwenvoetbal is verzekerd. De Red Flames houden deze week een winterstage in het voetbalcentrum van Tubeke en konden vandaag een balletje trappen met hun natuurlijke opvolgers: de Yellow Flames. Meisjes van 14 tot 16 jaar met maar één droom: in de voetsporen treden van Wullaert en co. En of ze indruk maakten. "Die talentjes zijn echt top. En het wordt alleen maar beter", verklaart Bob Browaeys van initiatiefnemer Voetbal Vlaanderen.

Het team van de Yellow Flames is een project van Voetbal Vlaanderen dat sinds deze zomer de beste 14, 15 en 16-jarige meisjes uit de topsportschool van Leuven verzamelt. Het doel: hen klaarstomen om in de toekomst de fakkel van onze huidige lichting over te nemen. In Leuven trainen ze dag in dag uit -zelfs meer dan een profvoetballer- en spelen ze bovendien elke donderdagavond een wedstrijd in de interprovinciale jongenscompetitie van de min 14-jarigen. Met succes, zo blijkt.

"Die competitie is exact op hun niveau", stelt Bob Browaeys, hoofd van het sporttechnisch departement van Voetbal Vlaanderen. "Ze zitten in een moeilijke reeks met ploegen die een prima jeugdopleiding hebben, maar vorig jaar zijn ze in de middenmoot geëindigd en gisteren begonnen ze met een gelijkspel tegen de regerende kampioen knap aan het nieuwe seizoen." Het mannelijk geslacht trekt dus meer dan eens grote ogen wanneer ze de vrouwelijke collega's partij geven.

Tennisvoetbal

De resultaten zijn op z'n zachtst gezegd dus meer dan goed, waar de Yellow Flames dan ook rijkelijk voor beloond worden. Vandaag zakten ze immers af naar het nationaal voetbalcentrum van Tubeke, waar ze een dagje mochten meetrainen met hun grote idolen. De Red Flames bereiden er het vervolg van hun WK-kwalificatiecampagne voor, dat ze met een negen op negen foutloos zijn gestart.

Bondscoach Ives Serneels had onder een stralende zon enkele partijtjes tennisvoetbal in gedachten waarin ploegen van twee Red Flames en twee Yellow Flames het tegen mekaar opnamen. De spelvreugde spatte er van af, de kwaliteit nog veel meer. "Dit was het ideale moment om deze jonge meisjes te prikkelen", gaat Browaeys verder. "Het is de allereerste keer dat we hen samenbrengen maar het lijkt een succes. Je ziet dat ze wat jonger zijn, maar daar blijft het bij. Ze tonen een fantastische ingesteldheid en ook technisch zal je niet veel verschil zien met de echte Flames. De toekomst belooft, zoveel is zeker. Niet enkel bij deze meisjes trouwens. We hebben onlangs onze kennismakingsstages voor de U12, U13 en U14 georganiseerd en met zeventig meisjes was ook dat een enorme meevaller. Ongelofelijk wat voor talent we ontdekten. Het wordt alleen maar beter."

Werkpunten

De toekomst die eens gedag komt zeggen, het is een initiatief dat ook de Red Flames zélf toejuichen. "Dit is een enorm leuk project", vertelt Yana Daniëls na de gecombineerde trainingsvormen. "Het schept een band -zowel op als naast het veld- en het is belangrijk dat deze meisjes worden aangemoedigd en geprikkeld door met ons te kunnen meetrainen. Bovendien willen wij wel weten hoe het Belgische damesvoetbal ervoor staat naar de toekomst toe. En dat zit wel goed, want we zijn geschrokken van het niveau. Het is absurd hoe zij blijven lopen."

Een gevoel dat Diede Lemey deelt: "Dit initiatief is enkel goed voor het damesvoetbal. De begeleiding die de meisjes nu krijgen is iets waar wij vroeger alleen van konden dromen, maar het is mooi dat zij nu kunnen genieten van de stappen die we met z'n allen de voorbije jaren hebben gezet."

Het project gaat trouwens verder dan samen balletjes trappen. Onze nationale dames gingen gisteren immers naar de match van de Yellow Flames waar ze elk een soort van individuele coaching kregen toegewezen. Ze moesten de goede punten maar ook de werkpunten van elke speelster onder de loep nemen. "We hadden gisteren een zware dag achter de rug dus was het even jezelf opnemen om naar die wedstrijd te gaan. Maar als je dan ziet wat voor inzet zij tentoonspreiden, dan vervaagt die vermoeidheid meteen in voldoening. En die analyse helpt hen vooruit, dus kunnen we daar enkel maar achterstaan", besluit Daniëls.