De Wolf in plaats van blunderende Jackers in doel bij Jonge Duivels? Wie het ook wordt: hij zal in een schietkraam staan Pieter-Jan Calcoen in Italië

19 juni 2019

07u30 0 EK U21 Een schokeffect. Na de blunder tegen Polen overweegt Johan Walem om eerste doelman ­Nordin Jackers te ­slachtofferen. Enter Ortwin De Wolf?

Roberto Martínez prees in Formigine Nordin Jackers’ (21) mentale sterkte. “Na zijn fout bij de gelijkmaker tegen Polen vond hij snel zijn gebruikelijke niveau terug.” Wel, die mentale sterkte zal Jackers dezer dagen ook kunnen ­gebruiken. Volgens onze info overweegt Johan Walem namelijk om van keeper te wisselen tegen Spanje: Lokeren-doelman Ortwin De Wolf (22) zou dan ten koste van Jackers starten.

Voor die laatste zou een degradatie een enorme klap betekenen. De Limburger beschouwde dit EK als een kans om zichzelf in de kijker te spelen. Jackers aast op een transfer, bij Racing Genk bezien ze de youngster allerminst als eerste keuze. De landskampioen lichtte begin dit jaar de optie in het contract van de Australiër Danny Vukovic, die in principe ook volgend seizoen titularis is. Daarnaast keert Gaëtan Coucke (21) terug na een geslaagde uitleenbeurt bij 1B-club Lommel en gelooft Genk sterk in de doorgroeimogelijk­heden van de amper 17-jarige Maarten Vandevoordt. In die context vindt ­Jackers het stilaan beter om te vertrekken, zei hij nog vóór het EK: “Ik ga wellicht weg.”

Een switch in doel zou wel opmerkelijk zijn. In de kwalificaties was Jackers een onbetwiste basisspeler. Enkel de wedstrijd op Zweden miste hij door blessureleed, toen verving De Wolf hem. In alle andere matchen was hij betrouwbaar – rust uitstralend, goed met de voeten en voortdurend coachend – én waren zijn statistieken geweldig, met vijf clean sheets in negen duels. Ook in aanloop naar het EK scoorde Jackers punten. In de oefenpot in Le Mans ­tegen Frankrijk (3-0-nederlaag) was hij een lichtpunt – hij voorkwam erger.

Maar kijk: één (weliswaar bijzonder dure) misser later is men in de technische staf toch gaan twijfelen. Al was het maar omdat De Wolf op training een uitstekende indruk nalaat. En ook wel omdat de Belgen te veel goals slikken: twaalf in de laatste vier matchen.

Vraag is of een eventuele basisplaats wel een cadeau zou zijn voor De Wolf. Per slot van rekening speelde hij bij degradant Sporting Lokeren niet meer sinds eind januari, toen tegen Zulte Waregem (0-3-nederlaag). Nadien gaf T1 Glen De Boeck de voorkeur aan ­ancien Davino Verhulst. Allerminst omdat De Wolf het slecht deed, wel omdat De Boeck oordeelde dat hij zijn keeper moest “beschermen”. “Ze hebben ­Ortwins hoofd zot gemaakt”, ­foeterde De Boeck, waarmee hij verwees naar de toenmalige interesse van Club Brugge. Door die vele maanden op de bank heeft De Wolf nu amper ritme.

Wat zijn opgave nóg moeilijker zou maken, is de offensieve slagkracht bij Spanje, dat voorin onder meer Borja Mayoral (Real), Mikel Oyarzabal (Sociedad, op de radar van Barcelona) en Dani Ceballos (Real) heeft rondlopen. Bovendien is Spanje verplicht om veel te scoren, wil het na het verlies tegen de Italianen nog aanspraak maken op de halve finales. Gezien het kwaliteitsverschil én de gammele defensie van de Jonge Duivels dreigt dus een schietkraam. Wie er ook in doel staat...

Jackers

12 interlands

14 tegengoals

5 clean sheets

De Wolf

2 interlands

0 tegengoals

2 clean sheets