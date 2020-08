De Wever huldigt nu ook Beerschot voor titel in 1B: “Als een Fenix die uit zijn as herrijst” KDC

13 augustus 2020

10u47 0 Beerschot Twee dagen nadat hij op de Bosuil passeerde om Antwerp te feliciteren met de bekerwinst, liep burgemeester Bart De Wever langs in het Olympisch Stadion om Beerschot te huldigen voor de promotie naar 1A. “Toen ik burgemeester werd, was Antwerpen het kneusje van het Belgische voetbal, nu zijn we het neusje van de zalm”, aldus De Wever.



Van een rood podium naar een paars, het is maar een kleine stap voor Bart De Wever. De Antwerpse burgemeester stond er op om ook Beerschot in de bloemetjes te zetten voor de recent behaalde titel in 1B. “Deze huldiging had eigenlijk iets compleet anders moeten zijn. Normaal zou ik de kampioen op het stadhuis ontvangen, met duizenden supporters op de Grote Markt, maar door de coronasituatie kan dat nu natuurlijk niet”, zei De Wever. En dus kwam De Wever maar zelf naar het Kiel om medailles uit te reiken.

De Wever stond nog eens stil bij het knappe parcours dat Beerschot sinds 2013 aflegde, met vijf promoties in zeven jaar. “Beerschot is als een Fenix die uit zijn as herrijst. Ik wil hier ook expliciet hulde brengen aan Marc Steenackers (de voormalige Beerschotbestuurder die in maart 2017 verongelukte, red.). Het was Marc die vlak na het faillissement van het oude Beerschot mee de kar trok. Marc sprak toen al van een terugkeer naar het hoogste niveau, hij was één van de weinige believers. Toen klonk dat als een gekheid, maar hij heeft wel gelijk gekregen. Wie daar toen op had gewed, had veel geld kunnen verdienen.”

Verder benadrukte De Wever dat de stad Antwerpen ook in de toekomst een goede partner wil blijven voor Beerschot. “Als huisbaas van het Olympisch Stadion hebben we altijd ons best gedaan. Het Kiel is heilige grond, maar we moeten ook naar de toekomst durven kijken”, verwees De Wever nog naar Beerschots plannen voor een nieuw stadion op de site Petroleum Zuid. “Als stad zullen wij zeker meedenken. Met de jaren ben ik trouwens meer en meer gaan beseffen hoe belangrijk voetbal voor veel mensen is. Daarom ben ik blij dat we in Antwerpen niet langer het kneusje zijn, maar het neusje van de zalm zijn geworden.”