De vloek van de recordtransfer: “Er wordt anders naar je gekeken met zo’n prijskaartje” Jonas Van De Veire

14 november 2018

08u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Het prijskaartje was hoog, de verwachtingen navenant. Toch stellen bijna alle duurste aanwinsten van onze eersteklassers teleur. Het lot van de recordtransfer?

Unaniem lovende scoutingsrapporten, de zegen van de technische staf en gejuich bij de supporters. Zowat alle toptransfers worden met grote trom onthaald bij hun nieuwe club. Even vaak blijken de gedroomde versterkingen toch niet zo geweldig. Ga er het lijstje met duurste aankopen uit de huidige kernen van onze eersteklassers er maar eens op na. Recordtransfers als Rezaei, Ingvartsen en Andrijasevic bewezen tot dusver nog op geen enkel moment hun meerwaarde. Ook de cijfers tonen de beperkte impact: samen waren de 16 duurste vogels goed voor amper 44 goals in 292 wedstrijden en kwamen ze niet eens de helft van de tijd (48%) in actie.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN