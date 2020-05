De toekomst oogt rooskleurig: de tien grootste Belgische talenten uit 2002 Redactie

05 mei 2020

07u46 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wat met de Rode Duivels na het WK in 2022? Staat er genoeg Belgisch talent klaar om Thomas Vermaelen, Dries Mertens en co straks af te lossen? Wij deden het onderzoek en stellen dezer dagen dé goudhaantjes van het Belgische voetbal voor, met vandaag in de tweede aflevering een blik op de generatie van 2002. Anderlecht-diamant Jérémy Doku is misschien wel de bekendste naam, maar de pijlsnelle winger is lang niet de enige speler met een enorm potentieel uit die generatie. Er is bijvoorbeeld ook ‘nieuwe Zanetti’ Tibo Persyn, wingback van Inter. Of wat dacht u van Koni De Winter, die bij Juventus al trainde met ene Cristiano Ronaldo?

Hierboven ziet u een compilatie van al dat jong geweld. HIER ontdekt u werkelijk alles, in tekst en beeld, over deze spelers - die wellicht (nog) belangrijker zullen worden. Wim Lagae, sporteconoom aan de KU Leuven, voorspelt namelijk dat er na de coronacrisis meer jeugdspelers hun kans zullen krijgen. Het woord is aan de jeugd.

Lees ook:

Aflevering 1 van ‘The Next Gen’: de 10 beste Belgische jeugdspelers van 2001 met Verschaeren en De Ketelaere maar ook met 2 hoog aangeschreven keepers van Club en PSV (+)

Aflevering 2 van ‘The Next Gen’, met een Juve-speler die met Cristiano traint en “puur goud” bij Anderlecht (+)

Na coronacrisis meer eigen jeugd in Jupiler Pro League? “Er komt een grote schok op de ploegen af”

Wordt ‘baby talenti’ de nieuwe Zanetti? Tibo Persyn (18) kan voor vier jaar bijtekenen bij Inter Milaan (+)