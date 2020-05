De toekomst lacht hen toe: de tien grootste Belgische talenten uit 2004 Redactie

07 mei 2020

Wat met de Rode Duivels na het WK in 2022? Staat er genoeg Belgisch talent klaar om Thomas Vermaelen, Dries Mertens en co straks af te lossen? Wij deden het onderzoek en stellen dezer dagen dé goudhaantjes van het Belgische voetbal voor, met vandaag in de vierde aflevering een blik op de generatie van 2004. Een lichting met uitzonderlijk talent. Zo heeft Anderlecht een megatalent in zijn rangen dat er wel eens snél zou kunnen staan. Twee spelers van deze generatie hebben een bekende papa en een verdediger van AA Gent heeft een verrassend wapen in zijn arsenaal.

Hierboven ziet u een compilatie van de talentvolle generatie van 2004. HIER ontdekt u werkelijk alles, in tekst en beeld, over deze spelers - die wellicht (nog) belangrijker zullen worden. Wim Lagae, sporteconoom aan de KU Leuven, voorspelt namelijk dat er na de coronacrisis meer jeugdspelers hun kans zullen krijgen. Het woord is aan de jeugd.