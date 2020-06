De strijd tussen de kleine garnaal en het grote Anderlecht om Thorgan Hazard: “Ze hadden ons net geklopt voor de titel, dan laat je je niet zomaar doen”

Voetbal

, een louche advocaat en een club die zich weert als duivel in een wijwatervat.

Een opsporingsbericht wordt verspreid. Op de dag van het Gala van de Gouden Schoen komt topfavoriet Thorgan Hazard plots niet opdagen voor de training bij Zulte Waregem. Na acht maanden getrek - zeg maar gesleur - is zijn lichaam op: “Ik ben er ziek van.” Reconstructie van een van de meest ophefmakende transfersoaps in het Belgisch voetbal, deel 7 . Ruziën in 2013 en 2014 op de veemarkt om het gouden kalf van de Jupiler Pro League: Anderlecht, een makelaar met bulldozerreputatie die zich verraden voelt