De Pro League als investeringsparadijs: vooral Genk verkocht met megawinst, één uitschieter steeg 314 keer in waarde Redactie

13 juli 2020

17u11 0 Jupiler Pro League Kassa kassa. De Belgische clubs deden de voorbije jaren financieel uitstekende zaken. Heel wat spelers werden met een aanzienlijke meerwaarde verkocht. Vooral Genk boerde goed, zoals uit dit overzicht (gebaseerd op de website Transfermarkt) mag blijken. Spelers uit de eigen jeugd laten we buiten beschouwing, net als spelers die voor minder dan 4 miljoen verkocht werden.

Antwerp

The Great Old realiseerde nog geen uitgaande transfers van minstens 4 miljoen euro.

Anderlecht

Sofiane Hanni: paars-wit betaalde in juli 2016 1,6 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder. Anderlecht verkocht hem in januari 2018 door aan Spartak Moskou voor 8 miljoen euro. Meerwaarde = x 5

Aleksandar Mitrovic: kwam in augustus 2013 voor 5 miljoen euro over van het Servische Partizan Belgrado. De spits verhuisde vervolgens in juli 2015 voor 18,5 miljoen euro naar het Engelse Newcastle United. Meerwaarde = x 3,7

Cheikhou Kouyaté: Anderlecht plukte de Senegalees in juli 2008 gratis weg bij FC Brussels. De middenvelder groeide uit tot een sterkhouder en maakte in juli 2014 zijn droomtransfer naar de Premier League. West Ham betaalde 7,5 miljoen euro.

Cercle Brugge

Cercle Brugge realiseerde nog geen uitgaande transfers van minstens 4 miljoen euro.

Charleroi

Cristian Benavente: in januari 2016 betaalde Charleroi 200.000 euro voor de Spaanse middenvelder. Benavente vertrok in januari 2019 naar Pyramids FC in Egypte voor 6 miljoen euro. Meerwaarde = x 30

Núrio Fortuna: de linksachter kwam in juli 2016 over van Braga voor 500.000 euro. Recent legde KAA Gent zo’n 6 miljoen euro op tafel voor Núrio. Meerwaarde = x 12

Victor Osimhen: de Carolo’s lichtten in juli 2019 de aankoopoptie bij Wolfsburg voor 3,5 miljoen euro, om de spits een maand later alweer te verpatsen aan Lille voor 14 miljoen euro. Meerwaarde = x 4

Club Brugge

Wesley Moraes: de Braziliaanse spits verliet in januari 2016 Trencin voor een avontuur bij Club Brugge. Wesley ontpopte zich tot een sterkhouder en trok in de zomer van 2019 voor 25 miljoen euro naar Aston Villa. Meerwaarde = x 25

Arnaut Danjuma: één jaar had Danjuma nodig om een transfer naar de Premier League te versieren. Nadat blauw-zwart in juli 2018 2,8 miljoen euro betaalde aan het Nederlandse NEC, zag het zelf 18 miljoen euro binnenstromen van Bournemouth. Meerwaarde = x 6,43

Marvelous Nakamba: Club haalde Nakamba in juli 2017 weg bij Vitesse voor 3 miljoen euro. Twee jaar later mocht de middenvelder alweer beschikken. Aston Villa haalde Nakamba binnen voor 12 miljoen euro. Meerwaarde = x 4

Eupen

Henry Onyekuru: de Nigeriaanse aanvaller kwam in juli 2015 gratis over van ASPIRE Senegal. Twee jaar later passeerde Eupen langs de kassa: Everton haalde Onyekuru voor 8 miljoen euro naar de Premier League.

Moussa Wagué: maakte in januari 2017 de overstap van Qatar naar Eupen, dat geen transferprijs betaalde. Na een sterk WK met Senegal trok de rechtsachter in augustus 2018 voor 5 miljoen euro naar FC Barcelona.

Racing Genk

Wilfred Ndidi: de Nigeriaan kwam in 2015 naar Genk, dat 180.000 euro betaalde aan Nath Boys. Een peulschil, want in 2017 verhuisde Ndidi voor 17,6 miljoen naar Leicester City. Meerwaarde = x 98

Sergej Milinkovic-Savic: een van de meest gegeerde middenvelders van het moment. Kwam in 2014 voor 1 miljoen over van Vojvodina. Een jaar later was de Serviër al niet meer te houden, want Lazio had 18 miljoen euro veil. Meerwaarde = x 18

Ally Samatta: vertrok in januari 2016 voor 800.000 euro bij TP Mazembe. Na een Ebbenhouten Schoen maakte de spits in januari 2020 een transfer naar de Premier League. Genk inde 10,5 miljoen euro van Aston Villa. Meerwaarde = x 13

KAA Gent

Samuel Kalu: kwam in januari 2017 voor 1 miljoen over van het Slovaakse Trencin. Een schot in de roos, want in augustus 2018 verpatste Gent Kalu voor 8,5 miljoen aan Bordeaux. Meerwaarde = x 8

Matz Sels: de doelman kwam in 2014 voor 900.000 euro over van Lierse. Na een landstitel vertrok Sels in 2016 voor 6,6 miljoen euro naar Newcastle. Meerwaarde = x 7

Sven Kums: Gent haalde de middenvelder in 2014 voor 1,5 miljoen euro op bij Zulte Waregem. In 2016 trok Kums voor 9 miljoen euro naar Watford. Meerwaarde = x 6

KV Kortrijk

KV Kortrijk realiseerde nog geen uitgaande transfers van minstens 4 miljoen euro.

KV Mechelen

Hassane Bandé: Malinwa pikte Bandé in juli 2017 op in Burkina Faso voor een niet gekend bedrag. Wat wel geweten is, is dat de aanvaller meteen indruk maakte. Ook op Ajax: de Amsterdammers betaalden in 2018 8,25 miljoen euro.

Moeskroen

Moeskroen realiseerde nog geen uitgaande transfers van minstens 4 miljoen euro.

KV Oostende

Landry Dimata: Oostende plukte Dimata in juli 2016 weg uit de jeugd van Standard voor 500.000 euro. Lang duurde het verblijf van de huidige Anderlecht-spits aan de kust niet, want een jaar later trok Dimata naar Wolfsburg voor 11,5 miljoen euro. Meerwaarde = x 23

Sint-Truiden

Takehiro Tomiyasu: de Japanner verliet zijn thuisland in januari 2018 om voor Sint-Truiden te komen voetballen. De Limburgers betaalden 800.000 euro, maar incasseerden in juli 2019 9 miljoen euro van het Italiaanse Bologna. Meerwaarde = x 11,25

Standard

Moussa Djenepo: in juli 2017 haalde Standard Djenepo naar België voor 50.000 euro. Twee jaar later werd de Malinees voor 15,7 miljoen euro verkocht aan Southampton. Meerwaarde = x 314

Razvan Marin: de Roemeense middenvelder kwam in januari 2017 voor 4,8 miljoen euro over van Viitorul. Vorig seizoen betaalde Ajax 12,5 miljoen euro voor de diensten van Marin. Meerwaarde = x 3

Waasland-Beveren

Nana Ampomah: de Ghanese vleugelspeler vertrok voor 4 miljoen euro naar Fortuna Düsseldorf, de duurste uitgaande transfer van de Waaslanders ooit. Hoeveel Waasland-Beveren voor Ampomah aan Mechelen betaalde, is niet bekend.

Zulte Waregem

Theo Bongonda: Zulte Waregem haalde Bongonda in juli 2018 terug naar de Gaverbeek voor 1,6 miljoen euro. Een slimme zet, want een jaar later legde Racing Genk 7 miljoen euro op tafel voor de winger. Meerwaarde = x 4,38