De Preter: “Laat nu ook de Pro League eens een goed reglement in elkaar steken” KDW/ODBS

10 oktober 2019

12u01

Bron: VTM NIEUWS 0

Jesse De Preter, voorzitter van makelaarsvereniging BFFA, juicht het individuele initiatief van Club Brugge toe om makelaars een gedragscode te laten ondertekenen om nog met blauw-zwart te mogen werken. Maar De Preter vindt nu ook dat alle 24 profclubs met deze code moeten werken. “Je zou kunnen zeggen dat dit iets is wat je ook op het niveau van de Pro League moet regelen. Laat ze eerst ook maar eens een goed reglement in elkaar steken, dat is tot op heden nog niet gelukt. Maar tot we daar zijn, en dat lijkt nog een eind veraf, is het positief dat elke club dit initiatief neemt. Ook de amateurclubs trouwens.”

De Preter: “Dit beloont de mensen die eerlijk werken”

De Preter na de aanhouding van Henrotay en Van Holsbeeck: “Het hele systeem is ziek”