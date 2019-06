De Premier League lonkt voor Trossard én Castagne KDZ en KTH

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch voetbal Brighton & Hove Albion biedt op Leandro Trossard. ­Crystal Palace steekt de voelsprieten uit voor Timothy Castagne: er vonden al verkennende gesprekken plaats. De Premier League lonkt naar twee Rode Duivels.

Onverkoopbaar. Atalanta 1907 stelt zich momenteel extreem op als geïnteresseerde clubs aankloppen voor Timothy Castagne. Het is een onderhandelings­strategie. Zijn Italiaanse werkgever kent de wensen van zijn flankverdediger. Na twee jaar Bergamo voelt hij zich rijp voor een stap hogerop –het was het plan dat hij in zijn hoofd had. Een beslissing over zijn toekomst heeft hij echter nog niet genomen. Hij dubt. De Champions Leaguecampagne met Atalanta spreekt hem aan, maar er liggen ook ­interessante opties op tafel.

Napoli wil hem vastleggen als back-up voor links en rechts en stelt een jaarloon van 1,5 miljoen euro voor, maar het persoonlijk akkoord dat de Italiaanse club een aantal bevriende journalisten heeft ingefluisterd, is zijn wensen voor werkelijkheid nemen. Bovendien heeft Castagne (23) er ondertussen een interessante optie bij uit de Premier League. Crystal Palace voerde al verkennende gesprekken met de Rode Duivel, een van zijn voorname opties als zijn rechts­achter Aaron Wan Bissaka binnenkort bij Manchester United tekent.

Palace probeert Castagne te verleiden met een meerjarenplan. De ideale springplank naar de top zes in de Premier League. Zijn echte move heeft de werkgever van onder anderen Christian Benteke nog niet gemaakt. De sportieve leiding gaat ervan uit dat ze Atalanta meer dan 20 miljoen euro zullen betalen – geen probleem wanneer Wan Bissaka voor meer dan het dubbele vertrekt. En ze voelen ook aan dat ze een streepje voor hebben op Napoli en een andere Premier Leagueclub die aan Castagne heeft gesnuffeld.

Vraag is enkel of ze een mogelijke transfer op bestuursniveau kunnen doordrukken. De Amerikaanse investeerders zitten niet altijd meer op dezelfde lijn als voorzitter Steve Parish. Het zal ervan afhangen waar de prioriteiten liggen. De sportieve cel heeft in ieder geval zijn werk gedaan. Het is wachten tot er dit weekend schot in de zaak-Wan Bissaka komt.

In plaats van Izquierdo

Ondertussen voert Brighton & Hove Albion de forcing voor Leandro Trossard (24), aanvoerder van kampioen KRC Genk. Bij een aanvaardbaar bod van circa 20 miljoen euro mag de smaakmaker vertrekken, maar een poging van de Premier Leagueclub was ­ontoereikend. Gisteren was er opnieuw contact op clubniveau, maar een sluitend akkoord hing nog niet in de lucht.

Brighton vermeed vorig seizoen maar nipt de degradatie, en wil fors inzetten op ­Trossard. Op links kan het elftal vers bloed gebruiken. Gouden Schoen José Izquierdo stond vorig seizoen vijf maanden aan de kant met knieklachten. Hij heeft sinds zijn transfer twee jaar geleden te zelden een constante in zijn prestatiecurve gekregen en nu mist hij de start van het seizoen door een operatie.

De nieuwe patron, Graham Potter, wil slim inkopen. Brighton, dat 1B-club Union als partnerclub in de portefeuille heeft, heeft zijn tentakels in België. Mat Ryan (ex-Club, ex-Genk) staat er onder de lat, Anthony Knockaert (ex-Standard) speelt er en ­Renato Neto en Stefano Denswil werden er medisch afgetest. Er wordt uitvoerig ­gescout en gespeurd naar betaalbaar talent. Trossard wordt gezien als het ideale profiel en een Engelse topklasser kan makkelijk betalen wat Genk wil, in tegenstelling tot minder kapitaalkrachtige Bundesligaclubs.