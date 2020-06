Exclusief voor abonnees De Mos vertelt Degryse over zijn onvoorwaardelijke liefde voor het Belgische voetbal: “Trainers zijn slaafjes geworden” Stephan Keygnaert

29 juni 2020

10u00 2 Belgisch voetbal Aad is 73. Maar De Mos blijft scherp van geest en rad van tong. Huisanalist Marc Degryse ging ’m vorige week opzoeken – om eens over de trainers van vandaag te praten. Aad onder de parasol: “Ik word doodmoe van die laptoptrainers, man.”

Degryse: “We waren eens met Anderlecht op afzondering in Auberge du Pêcheur in Sint-Martens-Latem. Aad was trainer. Na het eten gingen we wandelen. Ik was op mijn badslippers. Een paar weken later kreeg ik mijn loonbrief. Dat was een brief waar onder het salaris je premies stonden en daaronder de boetes. Op het bewuste overzicht stond bij boetes: -5.000 frank. Ik ging naar Verschueren en vroeg: ‘Wat is dit?’ Waarop Michel antwoordde: ‘Je hebt op afzondering op je badslippers gewandeld. De trainer vindt zoiets onverantwoord – ‘Degryse had in een spijker kunnen trappen’, kwam de coach mij vertellen.’”

“Kun je je dat voorstellen, Aad, dat een trainer vandaag de dag zoiets doet met een van zijn belangrijkste spelers?”

De Mos: “Nou en? Die rechtsbuiten van Antwerp, die zou er bij mij niet inkomen.”

Degryse: “Lamkel Zé? Geen week houdt die het uit bij jou.”

De Mos: “Geen week? Geen dag. Kwam-ie nou weer aan bij de training van het tweede elftal in zijn blauwe basketshirtje. Doéi!”

