De Laet na jaartje Australië terug op Bosuil: “Wil gerust meer inleveren voor Antwerp” Stijn Joris

10 mei 2019

06u30

Na 8 maanden in Australie landt Ritchie De Laet (30) morgen weer in België en zondag zit hij meteen op de Bosuil. De Laet en Antwerp, het blijft iets speciaals. De rechtsachter – al speelde hij bij Melbourne zelfs als spits – is straks transfervrij en dat weten ze in Deurne-Noord maar al te goed.

“De deur staat altijd open voor Antwerp”, zegt De Laet. “Iedereen weet wat ik voor die club voel. Bevriende supportersclubs hebben tickets voor me klaarliggen. Zondag ga ik kijken naar de match tegen Anderlecht. Op tribune 2, waar anders?”

De Laets contract bij Aston Villa eindigt in juni en dus komt hij transfervrij op de markt. Dat is bekend op de Bosuil. Sportief adviseur Sven Jaecques gaf al aan dat de club open staat voor een gesprek. “Ik bleef in contact met Sven en hij heeft ook al eens gepolst wat mijn plannen zijn als ik straks een vrije speler ben. Hij weet dat ik zondag op de wedstrijd ben en zei dat ik maar eens moest binnenspringen voor een babbel.”

Op zijn dertigste liggen de ambities van De Laet niet noodzakelijk meer in het buitenland en Antwerp is voor hem altijd een mogelijkheid. “Binnenkort bekijk ik met mijn manager wat de mogelijkheden zijn. Ik zou er graag nog één ‘oké’ contract uithalen. Ik snap dat mijn salaris van bij Aston Villa hoog ligt naar Belgische normen, maar ik zou er liefst zo dicht mogelijk bij in de buurt blijven. Ik weet dat ik water bij de wijn moet doen, maar ik ben bereid om meer in te leveren voor een contract bij Antwerp dan voor andere ploegen. Ik sta voor alles open, maar mijn gezin wordt ook belangrijker en in de ‘zandbak’ zie ik me nog niet meteen gaan spelen.”

De Laet blikt tevreden terug op zijn avontuur Down Under, ook al sneuvelde hij met Melbourne City in de eerste ronde van de ­Finals Series. “Het voetbal heeft me aangenaam verrast. Ik heb wel de ‘buzz’ van een wedstrijddag gemist. Ze hebben ginds allemaal stadions van 50 of 60.000 man, maar er was geen sfeer omdat er maar zo’n 6.000 fans opdaagden. Die druk van het publiek die je in Europa wel hebt, ontbrak. Melbourne is een leuke stad en mijn gezin had het er zeker niet slecht, maar langer dan een jaar hoefde het ook niet te duren.”