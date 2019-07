De Keersmaecker wil niks kwijt over verhoor in Operatie Propere Handen IBO/BJM

06 juli 2019

00u00 0 Belgisch Voetbal François De Keersmaecker, voormalig voorzitter van de Belgische voetbalbond, is gisteren urenlang verhoord in het kader van Operatie Propere Handen. Het gerecht onderzoekt of hij op de hoogte was van bepaalde financiële constructies om personeelsleden van de bond deels in het zwart uit te betalen.

Via de achterzijde van het gerechtsgebouw van Hasselt werd François De Keersmaecker (61) gisterochtend binnengereden. Hij is zelf advocaat, maar liet zich door zijn eigen raadsman bijstaan.

De Keersmaecker was tussen 2006 en 2017 bondsvoorzitter. Zijn verhoor kadert in een nieuwe fase van het onderzoek naar financiële fraude in het Belgische voetbal en komt er na verklaringen van spelersmakelaar Dejan Veljkovic, die nu als spijtoptant meewerkt met het gerecht in ruil voor strafvermindering. Zo liet hij onder meer zijn zwarte boekhouding inkijken.

Er volgen er nog

De voorbije jaren zouden bepaalde personeelsleden van de Belgische voetbalbond deels in het zwart uitbetaald zijn. De speurders wilden gisteren nagaan in hoeverre De Keersmaecker daar als toenmalig voorzitter van op de hoogte was. Na afloop van het verhoor wilden zowel De Keersmaecker als zijn advocaat niets kwijt, maar de ex-bondsvoorzitter zou door het gerecht niet in verdenking gesteld zijn.

De voorbije weken werden ook ex-bondscoach Georges Leekens, ex-Club Brugge-trainer Ivan Leko en ex-Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck al ondervraagd. De komende dagen volgen nog verhoren. Zo zou onder meer oud-secretaris-generaal van de voetbalbond Steven Martens nog in Hasselt verwacht worden.