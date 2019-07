De kalender is nu definitief: RC Genk en KV Kortrijk openen eerste speeldag Redactie

10 juli 2019

16u47

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 64 Belgisch voetbal Na de uitspraak van het BAS is de kalender voor het seizoen 2019-2020 definitief. KV Mechelen werd al opgenomen Racing Genk en KV Kortrijk openen de eerste speeldag op 26 juli. De eerste topper van het nieuwe seizoen is RC Genk-Anderecht.

De competitie begint op 26 juli met een duel tussen landskampioen Racing Genk en KV Kortrijk om 20u30. Club Brugge vat aan op het veld van Waasland-Beveren, Anderlecht speelt thuis tegen KV Oostende. De eerste topper staat gepland op de vijfde speeldag. Op 23 augustus ontvangt Genk Anderlecht in de Luminus Arena. De eerste ‘Super Sunday’ valt een week later. Dan staat Anderlecht-Standard op het programma en neemt Club het in eigen huis op tegen Genk.

Speeldag 1

26/07/19 - 20u30 Racing Genk - Kortrijk

27/07/19 - 18u00 Cercle Brugge - Standard

27/07/19 - 20u00 STVV - Moeskroen

27/07/19 - 20u00 Zulte Waregem - KV Mechelen

27/07/19 - 20u30 Waasland-Beveren - Club Brugge

28/07/19 - 14u30 Anderlecht - Oostende

28/07/19 - 18u00 Charleroi - AA Gent

28/07/19 - 20u00 Eupen - Antwerp

Speeldag 2

2/08/2019 20:30 Club Brugge KV - STVV

3/08/2019 18:00 Standard de Liège - Zulte Waregem

3/08/2019 20:00 KV Kortrijk - Sporting Charleroi

3/08/2019 20:00 KV Oostende - Cercle Brugge KSV

3/08/2019 20:30 YR KV Mechelen - KRC Genk

4/08/2019 14:30 KAA Gent - KAS Eupen

4/08/2019 18:00 Royal Excel Mouscron - RSC Anderlecht

4/08/2019 20:00 Royal Antwerp - Waasland-Beveren

Speeldag 3

9/08/2019 20:30 RSC Anderlecht - YR KV Mechelen

10/08/2019 18:00 KV Oostende - Club Brugge KV

10/08/2019 20:00 KAS Eupen - Waasland-Beveren

10/08/2019 20:00 Cercle Brugge KSV - KV Kortrijk

10/08/2019 20:30 KRC Genk - Zulte Waregem

11/08/2019 14:30 STVV - Standard de Liège

11/08/2019 18:00 Sporting Charleroi - Royal Antwerp

11/08/2019 20:00 Royal Excel Mouscron - KAA Gent

Speeldag 4

16/08/2019 20:30 Club Brugge KV - KAS Eupen

17/08/2019 18:00 KV Kortrijk - RSC Anderlecht

17/08/2019 20:00 YR KV Mechelen - Cercle Brugge KSV

17/08/2019 20:00 Zulte Waregem - Sporting Charleroi

17/08/2019 20:30 Waasland-Beveren - KRC Genk

18/08/2019 14:30 Standard de Liège - Royal Excel Mouscron

18/08/2019 18:00 Royal Antwerp - STVV

18/08/2019 20:00 KAA Gent - KV Oostende

Speeldag 5

23/08/2019 20:30 KRC Genk - RSC Anderlecht

24/08/2019 18:00 Sporting Charleroi - Club Brugge KV

24/08/2019 20:00 Cercle Brugge KSV - Waasland-Beveren

24/08/2019 20:00 STVV - Zulte Waregem

24/08/2019 20:30 KV Oostende - YR KV Mechelen

25/08/2019 14:30 Royal Antwerp - KAA Gent

25/08/2019 18:00 Standard de Liège - KV Kortrijk

25/08/2019 20:00 Royal Excel Mouscron - KAS Eupen

Speeldag 6

30/08/2019 20:30 YR KV Mechelen - Royal Excel Mouscron

31/08/2019 18:00 KAS Eupen - STVV

31/08/2019 20:00 KV Kortrijk - KV Oostende

31/08/2019 20:30 Waasland-Beveren - Sporting Charleroi

1/09/2019 14:30 Club Brugge KV - KRC Genk

1/09/2019 18:00 RSC Anderlecht - Standard de Liège

1/09/2019 20:00 Zulte Waregem - Royal Antwerp

31/08 or 1/09/19 20:00 KAA Gent - Cercle Brugge KSV

Speeldag 7

13/09/2019 20:30 Sporting Charleroi - KRC Genk

14/09/2019 18:00 KV Oostende - Standard de Liège

14/09/2019 20:00 KAS Eupen - Zulte Waregem

14/09/2019 20:00 STVV - Waasland-Beveren

14/09/2019 20:30 Cercle Brugge KSV - Club Brugge KV

15/09/2019 14:30 RSC Anderlecht - Royal Antwerp

15/09/2019 18:00 KAA Gent - YR KV Mechelen

15/09/2019 20:30 Royal Excel Mouscron - KV Kortrijk

Speeldag 8 (20-22/09/2019)

Club Brugge KV - RSC Anderlecht

Standard de Liège - KAS Eupen

KRC Genk - KV Oostende

KV Kortrijk - YR KV Mechelen

Zulte Waregem - KAA Gent

Sporting Charleroi - STVV

Royal Antwerp - Cercle Brugge

Waasland-Beveren - Royal Excel Mouscron

Speeldag 9 (27-29/09/2019)

RSC Anderlecht - Waasland-Beveren

Standard de Liège - Sporting Charleroi

KAA Gent - KV Kortrijk

Royal Excel Mouscron - Zulte Waregem

KV Oostende - Royal Antwerp

Cercle Brugge KSV - KAS Eupen

YR KV Mechelen - Club Brugge

STVV - KRC Genk

Speeldag 10 (04-06/10/2019)

Club Brugge KV - KAA Gent

KRC Genk - Royal Excel Mouscron

KV Kortrijk - STVV

KAS Eupen - YR KV Mechelen

Zulte Waregem - Cercle Brugge

Sporting Charleroi - RSC Anderlecht

Royal Antwerp - Standard de Liège

Waasland-Beveren - KV Oostende

Speeldag 11 (18-20/10/2019)

RSC Anderlecht - STVV

Standard de Liège - KRC Genk

KAA Gent - Waasland-Beveren

KV Kortrijk - Zulte Waregem

Royal Excel Mouscron - Club Brugge KV

KV Oostende - KAS Eupen

KSV Cercle Brugge KSV - Sporting Charleroi

KV Mechelen - Royal Antwerp

Speeldag 12 (25-27/10/2019)

Club Brugge KV - Standard de Liège

KRC Genk - Cercle Brugge KSV

KAS Eupen - RSC Anderlecht

Zulte Waregem - KV Oostende

Sporting Charleroi - Royal Excel Mouscron

Royal Antwerp - KV Kortrijk

Waasland-Beveren - YR KV Mechelen

STVV - KAA Gent

Speeldag 13 (29-31/10/2019)

RSC Anderlecht - KAA Gent

Standard de Liège - Waasland-Beveren

KRC Genk - Royal Antwerp

KV Kortrijk - KAS Eupen

KV Oostende - Sporting Charleroi

Zulte Waregem - Club Brugge KV

Cercle Brugge KSV - Royal Excel Mouscron

YR KV Mechelen - STVV

Speeldag 14 (01-03/11/2019)

Club Brugge KV - KV Kortrijk

RSC Anderlecht - Cercle Brugge

KAA Gent - Standard de Liège

Royal Excel Mouscron - Royal Antwerp

KAS Eupen - KRC Genk

YR KV Mechelen - Sporting Charleroi

Waasland-Beveren - Zulte Waregem

STVV - KV Oostende

Speeldag 15 (08-10/11/2019)

Standard de Liège - YR KV Mechelen

KRC Genk - KAA Gent

KV Kortrijk - Waasland-Beveren

KV Oostende - Royal Excel Mouscron

Zulte Waregem - RSC Anderlecht

Cercle Brugge KSV - STVV

Sporting Charleroi - KAS Eupen

Royal Antwerp - Club Brugge KV

Speeldag 16 (22-24/11/2019)

Club Brugge KV - KV Oostende

RSC Anderlecht - KV Kortrijk

KAA Gent - Royal Antwerp

Royal Excel Mouscron - KRC Genk

KAS Eupen - Standard de Liège

YR KV Mechelen - Zulte Waregem

Waasland-Beveren - Cercle Brugge

STVV - Sporting Charleroi

Speeldag 17 (29/11-1/12/2019)

Club Brugge KV - Royal Excel Mouscron

Standard de Liège - Cercle Brugge KSV

KRC Genk - STVV

KV Kortrijk - KAA Gent

KV Oostende - RSC Anderlecht

Zulte Waregem - KAS Eupen

Sporting Charleroi - Waasland-Beveren

Royal Antwerp - YR KV Mechelen

Speeldag 18 (06-08/12/2019)

RSC Anderlecht - Sporting Charleroi

KAA Gent - Zulte Waregem

Royal Excel Mouscron - Standard de Liège

KAS Eupen - KV Oostende

Cercle Brugge KSV - KRC Genk

YR KV Mechelen - KV Kortrijk

Waasland-Beveren - Royal Antwerp

STVV - Club Brugge KV

Speeldag 19 (13-15/12/2019)

Club Brugge KV - YR KV Mechelen

Standard de Liège - RSC Anderlecht

KRC Genk - Waasland-Beveren

KV Kortrijk - Royal Excel Mouscron

KV Oostende - KAA Gent

Zulte Waregem - STVV

Sporting Charleroi - Cercle Brugge KSV

Royal Antwerp - KAS Eupen

Speeldag 20 (20-22/12/2019)

RSC Anderlecht - KRC Genk

KAA Gent - Club Brugge KV

Royal Excel Mouscron - Sporting Charleroi

KAS Eupen - KV Kortrijk

Cercle Brugge KSV - Zulte Waregem

YR KV Mechelen - KV Oostende

Waasland-Beveren - Standard de Liège

STVV - Royal Antwerp

Speeldag 21 (26-27/12/2019)

Club Brugge KV - Zulte Waregem

Standard de Liège - KAA Gent

KRC Genk - KAS Eupen

KV Kortrijk - Cercle Brugge

Royal Excel Mouscron - YR KV Mechelen

Sporting Charleroi - KV Oostende

Royal Antwerp - RSC Anderlecht

Waasland-Beveren - STVV

Speeldag 22 (17-19/01/2020)

RSC Anderlecht - Club Brugge KV

KAA Gent - Royal Excel Mouscron

KAS Eupen - Sporting Charleroi

KV Oostende - Waasland-Beveren

Zulte Waregem - KRC Genk

Cercle Brugge KSV - Royal Antwerp

YR KV Mechelen - Standard de Liège

STVV - KV Kortrijk

Speeldag 23 (24-26/01/2020)

Standard de Liège - KV Oostende

KAA Gent - KRC Genk

KV Kortrijk - Club Brugge KV

Royal Excel Mouscron - STVV

Cercle Brugge KSV - RSC Anderlecht

Sporting Charleroi - YR KV Mechelen

Royal Antwerp - Zulte Waregem

Waasland-Beveren - KAS Eupen

Speeldag 24 (31/01-02/02/2020)

Club Brugge KV - Royal Antwerp

RSC Anderlecht - Royal Excel Mouscron

KRC Genk - Sporting Charleroi

KV Kortrijk - Standard de Liège

KAS Eupen - Cercle Brugge KSV

KV Oostende - STVV

Zulte Waregem - Waasland-Beveren

YR KV Mechelen - KAA Gent

Speeldag 25 (07-09/02/2020)

Standard de Liège - Club Brugge KV

KAA Gent - RSC Anderlecht

Royal Excel Mouscron - KV Oostende

Cercle Brugge KSV - YR KV Mechelen

Sporting Charleroi - Zulte Waregem

Royal Antwerp - KRC Genk

Waasland-Beveren - KV Kortrijk

STVV - KAS Eupen

Speeldag 26 (14-16/02/2020)

Club Brugge KV - Waasland-Beveren

KRC Genk - Standard de Liège

KAS Eupen - KAA Gent

KV Oostende - KV Kortrijk

Zulte Waregem - Royal Excel Mouscron

YR KV Mechelen - RSC Anderlecht

Royal Antwerp - Sporting Charleroi

STVV - Cercle Brugge KSV

Speeldag 27 (21-23/02/2020)

Club Brugge KV - Sporting Charleroi

RSC Anderlecht - KAS Eupen

Standard de Liège - Royal Antwerp

KAA Gent - STVV

KV Kortrijk - KRC Genk

Royal Excel Mouscron - Cercle Brugge

KV Oostende - Zulte Waregem

YR KV Mechelen - Waasland-Beveren

Speeldag 28 (28/02-01/03/2020)

KRC Genk - Club Brugge KV

KAS Eupen - Royal Excel Mouscron

Zulte Waregem - KV Kortrijk

Cercle Brugge KSV - KAA Gent

Sporting Charleroi - Standard de Liège

Royal Antwerp - KV Oostende

Waasland-Beveren - RSC Anderlecht

STVV - YR KV Mechelen

Speeldag 29 (06-08/03/2020)

Club Brugge KV - Cercle Brugge KSV

RSC Anderlecht - Zulte Waregem

Standard de Liège - STVV

KAA Gent - Sporting Charleroi

KV Kortrijk - Royal Antwerp

Royal Excel Mouscron - Waasland-Beveren

KV Oostende - KRC Genk

YR KV Mechelen - KAS Eupen

Speeldag 30 (13-15/03/2020)

KRC Genk - YR KV Mechelen

KAS Eupen - Club Brugge KV

Zulte Waregem - Standard de Liège

Cercle Brugge KSV - KV Oostende

Sporting Charleroi - KV Kortrijk

KSV Royal Antwerp - Royal Excel Mouscron

Waasland-Beveren - KAA Gent

STVV - RSC Anderlecht