De hoogtepunten van Paul Van Himst, die vandaag 75 kaarsjes uitblaast Rudy Nuyens

02 oktober 2018

06u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Paul Van Himst vier vandaag zijn 75ste verjaardag. ' Polle Gazon' speelde jarenlang als aanvaller de pannen van het dak bij Anderlecht én de nationale ploeg. Een oplijsting van zijn hoogtepunten:

1959 (17 december): Paul Van Himst debuteert op het veld van FC Beringen als 16-jarige invaller in het eerste team van Anderlecht. Hij vervangt Jacky Stockman, Anderlecht wint met 1-5.

1961: Van Himst is pas 18 als hij zijn eerste Gouden Schoen verovert. Een jaar later volgt meteen een tweede.

1962: Van Himst maakt zijn Europees debuut in een uitwedstrijd in de Europabeker voor Landskampioenen, uit bij het Real Madrid van Ferenc Puskas en Alfredo Di Stefano. Van Himst opent de score in een match die op 3-3 eindigt. Anderlecht wint de terugwedstrijd met 1-0 en elimineert Real, dat de vorige 5 edities van Europacup 1 won.

1964: Van Himst wordt vierde in het referendum van Europees voetballer van het Jaar, achter Eusebio, Giacinto Facchetti en Luiz Suarez, maar voor Bobby Charlton, Gianni Rivera, Sandro Mazzola en Ferenc Puskas.

1970: Van Himst speelt de finale van de Europabeker voor Jaarbeurssteden, nadat Inter Milaan uitgeschakeld werd in de halve finales. Anderlecht wint in de finale thuis met 3-1 van Arsenal, maar verliest uit met 3-0.

1972: Van Himst speelt de halve finales van het EK in eigen land en verliest met 1-2 van West-Duitsland. In de strijd om de derde plaats wint België met 2-1 van Hongarije, Van Himst maakt het tweede doelpunt.

1974: Van Himst wordt kampioen met Anderlecht en verovert zijn vierde Gouden Schoen. Niemand heeft hem dat ooit nagedaan.

1983: Van Himst verovert de UEFA Cup als trainer van Anderlecht. Thuis wint paars-wit met 1-0 van Benfica, uit wordt het 1-1. Van Himst wordt verkozen tot Trainer van het Jaar.

1984: Van Himst bereikt met Anderlecht voor de tweede keer op rij de finale van de UEFA Cup. De twee confrontaties met Tottenham draaien telkens uit op 1-1, maar Anderlecht verliest met strafschoppen (4-3).

1994: Van Himst haalt als bondscoach het WK met de Rode Duivels. In de VS wint België met 1-0 van Marokko en Nederland, maar tegen Saoedi-Arabië volgt een 1-0 nederlaag. In de achtst finales gaan de Rode Duivels eruit tegen Duitsland (3-2).

1995: Paul Van Himst wordt gelauwerd als Gouden Schoen van de Eeuw.