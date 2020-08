De Gouden-11 van Stijn Vlaeminck: “Rezaei gaat er weer een pak intrappen” Michael Vergauwen

21 augustus 2020

De Jupiler Pro League is terug op gang getrapt. Dat betekent uiteraard ook dat u terug kan meespelen met de Gouden 11. Bent u er nog niet overtuigd van uw keuzes? Bekijk hier alvast de tips van DPG Media-gezicht Stijn Vlaeminck over zijn Gouden 11, ‘FC KICK&RUSH’. Stel jouw ploeg samen op www.gouden11.be en win een van de prachtige prijzen. Veel succes!

FC KICK&RUSH

Doelman: Simon Mignolet

“Uitleg overbodig. De onbetwistbare nummer één van de landskampioen. De naam die het eerst in mijn ploeg stond.”

Verdediging: Sebastien Dewaest, Konstantinos Laifis, Derrick Luckassen

“Dewaest is een onverzettelijke krijger die nooit opgeeft. Niet de beste voetballer, wel het grootste hart. Terwijl Laifis gewoon één van de beste verdedigers van onze competitie is, vind ik. En Luckassen? Ik moest toch iemand van Anderlecht in mijn ploeg hebben? (lacht) Nee, ik geloof in Luckassen. Hij toonde zich meteen op de openingsspeeldag en gaat volgens mij een van de sterkhouders van paars-wit worden dit seizoen.”

Middenveld: Lior Refaelov, Sven Kums, Charles De Ketelaere, Elisha Owusu

“Refaelov is de man van de penalty’s en vrijschoppen bij Antwerp. Net als Mbokani één brok ervaring. Dat heeft Sven Kums ook. Hij moet dit seizoen opnieuw de echte patron van de Buffalo’s worden. Ik geloof in hem. De Ketelaere is een jeugdproduct van FCB die het helemaal waarmaakt in de eerste ploeg. Ik hou van zijn jeugdig enthousiasme. Owusu tot slot is een harde werker, die als hij aanvallend nog iets meer kan bijbrengen, een serieuze stap kan zetten.”

Aanvallers: Dieumerci Mbokani, Cyriel Dessers, Kaveh Rezaei

“Ondanks zijn leeftijd is Mbokani nog altijd zeer aanwezig en vaak bepalend. En de regerende Gouden Stier uiteraard. Cyriel Dessers is als speler enorm gegroeid tegenover zijn periode bij Lokeren. Hopelijk voor RC Genk - en voor mijn team - rendeert hij even goed bij hen als in Nederland. Kaveh Rezaei tot slot is een onderschatte speler. Mislukte bij Club, maar bewees bij Charleroi vorig seizoen nog altijd een neus voor goals te hebben. Gaat er opnieuw een pak intrappen.”

Bankzitters: Pirard, Moffi, Van Hecke, Kabore

