De fase waarom Cercle Brugge nu een onderzoek wil voor degradatiestrijd van 2015: "Overduidelijk buitenspel"

14 oktober 2018

Cercle Brugge wil dat "de bevoegde instanties" zich ook een keer buigen over de degradatiestrijd van 2015. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie verloor de 'Vereniging' alsnog in extra tijd van KV Mechelen na onder meer een duidelijk buitenspeldoelpunt. Scheidsrechter Bart Vertenten, die recent in opspraak raakte, en zijn assistent lieten de treffer toch doorgaan. Met kwalijke gevolgen voor Cercle.

15 maart 2015. Cercle Brugge moest winnen en hopen dat Waasland-Beveren dat niet deed op de allerlaatste speeldag van de reguliere competitie. Anders werd de 'Vereniging' veroordeeld tot play-off 3 en moest het nog knokken tegen de degradatie. Na 80 minuten voetballen zag het er echter bijzonder rooskleurig uit voor de Bruggelingen. Stephen Buyl had namelijk net zijn tweede doelpunt binnen gelegd. Cercle met een 2-0-voorsprong op een zucht van het behoud.

In het zicht van de meet stuikte Cercle Brugge echter helemaal in elkaar. In de 89ste, 91ste en 92ste minuut scoorde KV Mechelen nog zodat de 'Vereniging' na de 2-3-nederlaag degradatie moest afwenden in play-off 3. Iets wat uiteindelijk niet lukte, want Cercle zakte. Vooral de aansluitingstreffer van Rafal Wolski deed heel wat stof opwaaien. De Poolse invaller van KV Mechelen stond duidelijk buitenspel toen hij na een vrije trap de 2-1 mocht binnen leggen. Zowel scheidsrechter Bart Vertenten, die allicht zijn grensrechter volgde, als zijn assistent lieten het doelpunt doorgaan.

"Er hangt een ferm ruikje aan. Het stinkt zelfs", vertelde analist Wim De Coninck over die treffer in Stadion. "Het is de 89ste minuut. Dat maakt dat ze naar play-off 3 moeten. Het is overduidelijk buitenspel van Wolski. Ook de lijnrechter heeft een perfect zicht. Hier wordt die bal getrapt. Die ziet Wolski toch staan, er staat geen speler van Cercle voor. Een grote fout van de assistent, maar je bent er vet mee als je Cercle Brugge bent." Niet Cercle, maar wel Waasland-Beveren was zo zeker van het behoud. (Bekijk de beelden en de analyse hieronder in de video.)

"Het was misschien offside, maar daar ben ik nu niets mee", reageerde toenmalig trainer van Cercle Brugge Arnar Vidarsson. Scheidsrechter die bewuste zondagnamiddag in het Brugse Jan Breydelstadion was dus Bart Vertenten, die nu onder aanhoudingsmandaat is geplaatst op verdenking van criminele organisatie en private corruptie. Van Waasland-Beveren en KV Mechelen werden er dan weer bestuursleden in verdenking gesteld.

Door de ontwikkelingen deze week rond onder meer Bart Vertenten kwam Cercle Brugge gisteren met een communiqué. “De onthullingen van de afgelopen week plaatsen de wedstrijd Cercle Brugge - KV Mechelen van 15 maart 2015, op de laatste speeldag van het seizoen 2014-2015, in een nieuw daglicht. Het loont de moeite dat de bevoegde instanties een onderzoek instellen naar het verloop van deze wedstrijd met de gekende dramatische afloop voor Cercle Brugge.”