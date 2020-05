De erfenis van Roeselare: nooit linkerkolom, wél Europees, en... Perisic MVS

13 mei 2020

KSV Roeselare kreeg van het BAS geen proflicentie, en zal - behoudens een faillissement - volgend seizoen aantreden in Eerste Amateur. In tegenstelling tot lotgenoot Virton heeft Roeselare wél een - kleine - voetafdruk achtergelaten in het Belgisch profvoetbal.

Van 2005 tot 2010 speelden de West-Vlamingen vijf seizoenen in 1A. Ze eindigden nooit hoger dan een 11de plaats, maar... dwongen zowaar wél Europees voetbal af. Hoe dat kwam? Van 1995 tot 2016 beloonde de UEFA het meest faire voetballand met een extra Europees ticket. Via lottrekking werden daarnaast nog twee tickets verdeeld onder landen die in de top tien eindigden. In 2000 viel Lierse die eer te beurt, in 2006 kwam Roeselare uit de trommel. Nadat het in de eerste voorronde na twee zeges Vardar Skopje uitschakelde, botste Roeselare in de terugmatch van de tweede voorronde op Ethnikos Achnas. Zowel tegen de Macedoniërs als de Cyprioten won Roeselare in eigen huis, het is met andere woorden Europees op het eigen Schiervelde ongeslagen.

Ishiaku en Dewaest

Roeselare zal ook voor altijd een speciaal plaatsje hebben in het hart van Ivan Perisic. De Kroatische aanvaller van Bayern München (gehuurd van Inter Milaan) begon zijn profcarrière bij Roeselare, dat hem huurde van Sochaux. Club Brugge plukte hem na één seizoen weg, om hem enkele jaren later door te verkopen aan Borussia Dortmund. Ook een andere bekende spits, Manaseh Ishiaku, zette zijn eerste stapjes als profvoetballer op Schiervelde. En ook huidig Genk-captain Sébastien Dewaest speelde 2,5 seizoenen voor Roeselare.

Eén club zal alvast blij zijn dat het niet meteen weer naar Roeselare moet. In 2006 liet Standard een zekere titel liggen op Schiervelde, door op 0-0 te blijven steken na een reeks fenomenale saves van de jonge tweede doelman Wouter Biebauw. De Rouches hebben er nog steeds nachtmerries van. Drie jaar geleden miste Roeselare dé kans op een terugkeer naar 1A, toen het de titelfinales verloor van Antwerp. Sindsdien ging het alleen nog maar bergaf.

