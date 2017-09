De eerlijkste speler van België? Die speelt bij een West-Vlaamse derdeprovincialer Fons Roets

11u12 5 VdB Colin Dumoulin. Belgisch Voetbal Opmerkelijk tafereel in de topper in derde provinciale A (West-Vlaanderen) tussen Houthulst en Zonnebeke, toen ref Deman een gemiste kans van Colin Dumoulin (18), bij een 1-2-achterstand voor Houthulst, valideerde als goal. Na veel protest liet Dumoulin de ref weten dat de bal niet in, maar naast het doel was gegaan, waarop de scheidsrechter op zijn beslissing terugkeerde. Zonnebeke won de topper, maar dé figuur van de match was Dumoulin.

"Ik ben een sportman in hart en nieren. Bij het biljarten (een sport die hij al sinds zijn tiende af beoefent, red.) en ook bij het voetballen heb ik geleerd dat je overal en altijd eerlijk moet blijven. In de sport is fairplay heel belangrijk. Met liegen, bedriegen en vals spelen kan je het nooit ver brengen. Soms, zoals in het biljarten, komt het zelfs op millimeters aan, maar eerlijk duurt het langst", aldus Dumoulin, die in de eerste helft al de 1-1-gelijkmaker had gescoord en na de wedstrijd door vriend en vijand geprezen werd om zijn eerlijkheid en fairplay.



"Bij een 1-2-tussenstand kon ik bij een voorzet de bal deviëren, maar tot mijn grote ontgoocheling ging die nipt naast", blikt Dumoulin terug op die bewuste fase. "Ref Deman had het blijkbaar anders gezien. Hij blies voor doelpunt en wees naar de middenstip. De spelers en de trainer van Zonnebeke reageerden woest en belaagden de ref, die ons ook al een onterechte strafschop had aangesmeerd. Missen is menselijk. Ik vond het wel heel jammer. Ik ben dus zelf naar de ongelukkige ref gegaan en heb hem gezegd dat er geen sprake was van een doelpunt. De bal ging duidelijk naast. Hij keerde terug op zijn beslissing en iedereen was tevreden. Wij hebben helaas verloren, maar ik denk dat Houthulst toch ook een beetje de winnaar was. We zijn eerlijk geweest en dat vond iedereen sympathiek."

