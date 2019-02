De druppel die de Lokerse emmer deed overlopen: Mujangi Bia keilde tijdens discussie stoel door bureau, recht op koffieapparaat Michaël Vergauwen

06 februari 2019

06u12

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Het houdt niet op. Los van de sportieve malaise viel er gisteren opnieuw een bom bij Sporting Lokeren. Geoffrey Mujangi Bia (29) mag voortaan thuisblijven. De middenvelder kreeg gisteren zijn ontslag, om dringende reden. In een gesprek met de trainersstaf gooide hij met een stoel.

Mujangi Bia ontving gisteren een aangetekend schrijven van Lokeren - ondertekend door Roger Lambrecht - dat hij zich vanaf vandaag niet meer op de club hoeft te melden. Maandagavond met de beloften op ‘zijn’ Standard: daar speelde de middenvelder voor het laatst in Lokeren-shirt. ‘t Werd een afscheid in mineur: Lokeren B verloor met 7-0, Mujangi Bia werd aan de rust - de forfaitscore stond toen al op het bord - vervangen. Gisterochtend maakte hij zijn kastje leeg en nam hij afscheid van zijn ploegmaats.

Vaak te laat

Aanleiding voor dit ontslag om dringende reden, is niét het feit dat Mujangi Bia meer dan een handvol keer te laat kwam sinds Glen De Boeck twee weken geleden trainer werd - hij miste al meteen het begin van de allereerste training. Ook dat hij tijdens de tactische bespreking voor de match op Kortrijk niet aandachtig was, en tijdens de wedstrijd amper, en met tegenzin opwarmde, werd nog met de mantel der liefde toegedekt.

Die laatste twee feiten zorgden er wel voor dat het zaterdagnacht, na de nederlaag op KV Kortrijk bij terugkomst aan het Daknamstadion, tot een discussie kwam tussen de trainersstaf en Mujangi Bia. De middenvelder werd daarbij op een bepaald moment zo kwaad, dat hij plots een stoel nam, en die, tot verbijstering van de aanwezige trainers, door het bureau keilde, op een koffieapparaat.

“Een ontslag om dringende reden kan ingeroepen worden als er een ernstige fout gemaakt is die elke verdere samenwerking onmogelijk maakt”, vertelt Stijn Boeykens van spelersvakbond Sporta ons. “Dat ontslag moet binnen de drie dagen via aangetekende zending gecommuniceerd worden. De motivering van dat ontslag moet vervolgens in de drie daaropvolgende dagen overgemaakt worden. De club moet de speler geen verbrekingsvergoeding betalen, indien de dringende reden aanvaard wordt. De speler kan later voor de arbeidsrechtbank wel nog een procedure opstarten om het ontslag aan te vechten. Het is dan aan de rechter om te oordelen of de ernstige tekortkoming als dringende reden beschouwd kan worden.”

Mujangi Bia speelde dit seizoen amper vier matchen (138 minuten) voor Lokeren. Hij startte één keer en viel drie keer in. Exact 150 wedstrijden in onze eerste klasse heeft hij op de teller staan. Het zal daar - voorlopig alleszins - bij blijven.