Exclusief voor abonnees De dolk die AA Gentspits Mido recht in het hart van ‘Mister Michel’ stak door ondanks handshake toch voor Ajax en niet Anderlecht te kiezen: “Rotkind” Hans Op de Beeck

20 juni 2020

11u45 0 Voetbal Zelfgenoegzaam verlaat Michel Verschueren het Astridpark. Even ervoor heeft hij het woord gekregen én voor de camera’s de hand gedrukt van Mido, wonderkind van achttien die zich bij AA Gent in de kijker heeft gespeeld. Handtekeningen volgen er nooit. In de zesde aflevering van onze reeks rond ‘ Een dag na de cinema op Anderlecht tekent de Egyptenaar doodleuk bij... Ajax. Zelfgenoegzaam verlaat Michel Verschueren het Astridpark. Even ervoor heeft hij het woord gekregen én voor de camera’s de hand gedrukt van Mido, wonderkind van achttien die zich bij AA Gent in de kijker heeft gespeeld. Handtekeningen volgen er nooit. In de zesde aflevering van onze reeks rond ‘ transferdeals die alles hadden kunnen veranderen ’ blikken we terug op de dribbel van de wispelturige Egyptenaar in 2001. De dolk in het hart van Mister Michel.

Africa Cup 2002. In Mali is het 40 graden Celsius wanneer Egypte en Tunesië elkaar ontmoeten. In de tribunes focust een zelfstandige scout zich in opdracht van een topclub op twee targets: Hatem Trabelsi en Ahmed Hossam - kortweg Mido. Mido is 19, verdient al een miljoen euro per jaar bij Ajax en wordtvereerd als een farao. De wereld ligt aan zijn voeten. Alle grote clubs willen hem aan werk zien.

Het spel ligt even stil. Mido staat met een bidon water in de hand. Hij neemt een slok. Enkele ploegmaats komen naar hem toe. Ook zij willen drinken. Een ploegmaat heeft pech. Mido draait de dop van de bidon en giet het water over zijn hoofd.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen