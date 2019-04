De Crem: “Voetbalstewards krijgen bijkomende opleiding” AW

13 april 2019

18u03

Bron: VTM NIEUWS, VRT NWS 15 Belgisch Voetbal De Belgische voetbalstewards krijgen binnenkort een bijkomende opleiding om vanaf volgend voetbalseizoen ook te kunnen controleren op gebruiksvoorwerpen zoals vuurpijlen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem aan VTM NIEUWS.

De minister maakt er onmiddellijk werk van en gaat met de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Pro League een voorstel uitwerken. Er kwamen na de incidenten op het veld van Standard veel vragen over hoe de supporters zoveel vuurpijlen en voetzoekers mee naar binnen konden smokkelen.



“De stewards moeten bijkomende opleidingen krijgen en spelen een belangrijke rol. Vanaf het nieuwe seizoen dat start in augustus zullen deze stewards effectief ter plaatse zijn en kunnen ingrijpen”, vertelt minister De Crem.

Ondertussen is de politie volop op zoek naar de daders. “Er zullen processen-verbaal opgesteld worden en de geïdentificeerde supporters riskeren een stadionverbod en geldboetes”, zegt de Voetbalcel aan VRT NWS.



De Clasico tussen Standard en Anderlecht is gisterenavond bij een 2-0 stand stopgezet na wangedrag van de RSCA-fans. Ze gooiden verschillende keren vuurpijlen op het veld, tot scheidsrechter Erik Lambrechts het welletjes vond geweest en de wedstrijd definitief stillegde.



Daar eindigt het verhaaltje echter niet. Niet voor Anderlecht als club, en ook niet voor de supporters. Die worden volop opgespoord en geïdentificeerd door de politie. Dat meldt de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken: “De politie is momenteel bezig met de supporters te identificeren. Op basis van beelden en door het opsporingswerk van zogenoemde spotters van de politie zullen er processen-verbaal opgesteld worden.”

Sancties

De daders mogen zich vermoedelijk aan een stadionverbod en geldboete verwachten. Zo’n geldboete start overigens bij het minimumbedrag van 500 euro. Het stadionverbod dat de voetbalwet voorziet, geldt voor een jaar.

De sancties die de voetbalwet voorschrijft, maken deel uit van een cruciale strijd tegen vuurwerk in de stadia, zegt de Voetbalcel nog: “De incidenten van gisteren bevestigen dat het gaat om een reëel probleem voor de Belgische voetbalwereld. Elk weekend screenen wij de incidenten en nemen we contact op met de clubs en de politiediensten om effectief maatregelen te nemen.”