De Condé: “De overwinning tegen Club zorgde al voor stress. Het zou een ontgoocheling zijn als je de titel dan uiteindelijk niét pakt” MH

19 april 2019

23u13

Bron: Play Sports Telenet 0 Belgisch voetbal Een uitermate opgetogen Dimitri de Condé na afloop van de knalprestatie op Sclessin (1-3). Je zou voor minder. “Zonder arrogant te zijn: ik vind dat we het verdienen”, sprak de technisch directeur van Genk voor de microfoon van Play Sports Telenet. Tegelijkertijd gaf hij ook dat de stress, na de zege tegen Club vorig weekend, toenam.

“Gezien het verleden is dit heel historisch. We hebben altijd veel moeite gehad om hier te winnen - 't was al zeven jaar geleden. De laatste weken en maanden was Standard heel sterk op eigen veld. Na de overwinning tegen Club Brugge voelde je dat er iets leeft binnen de groep. We hebben het moeilijk gehad na de nederlaag in Antwerp, maar je voelt een bepaalde zekerheid bij de spelers. Dat hebben we vandaag uitgestraald.”

“We staan er in play-off 1. Het was niet zo evident. Er is heel veel gesproken over het vertrek van Pozuelo - dat leefde ook binnen de groep. Maar wat de jongens op het veld doen is héél knap. Het is ook heel knap wat onze trainer doet om de rust te bewaren. Dit is een surplus naar de volgende weken. Er is veel euforie en er wordt nu genoten, maar er zijn nog vijf wedstrijden te gaan. Als we dit niveau aanhouden, gaan we er heel dicht bij zijn.”

“Toen iedereen stond te genieten tegen Club Brugge is bij mij de stress echt toegenomen. Zonder arrogant te zijn: ik vind wel dat we het verdienen. Maar we hebben sterke ploegen tegen. Ik vind Club een extreem sterke ploeg. Maar na de overwinning tegen hen zou het een ontgoocheling als je de titel uiteindelijk niet pakt. En dat zorgt voor stress. Dat zal nog vijf speeldagen duren. Vandaag gaan we toch vooral genieten.”